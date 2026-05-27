El esperado evento literario se celebrará entre los días 29 de mayo y 14 de junio

Apenas quedan unos días para el arranque de la esperada Feria del Libro, el evento ideal para los amantes de la literatura, que cuenta con más de de 360 casetas repartidas por el parque de El Retiro, ideales para descubrir nuevas obras y novelas, o adquirir algunos de los mejores clásicos. Este año, el evento llega cargado de novedades, con el humor como bandera.

Y, junto a la venta de libros, uno de los momentos más esperado por los lectores son las firmas, cuando algunos de los autores más populares del momento llenan las casetas de la feria para firmar una gran variedad de ejemplares, e incluso conversar con los amantes de sus libros o tomarse una foto rápida para el recuerdo.

Feria del Libro de Madrid Feria del Libro de Madrid

Estos son algunos de los autores más famosos que pasarán por la Feria del Libro de Madrid en 2026

Este año, pasarán por las casetas del parque de El Retiro una gran variedad de escritores, por lo que es necesario controlar las fechas y horarios, si no te quieres quedar sin tu firma. Este año, entre los más destacados se encuentran los siguientes autores:

Juan Gómez-Jurado (31 y 31 de mayo, 7, 13 y 14 de junio).



(31 y 31 de mayo, 7, 13 y 14 de junio). María Dueñas (6 y 7 de junio).



(6 y 7 de junio). Julia Navarro (29, 30 y 31 de mayo, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de junio).



(29, 30 y 31 de mayo, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de junio). David Uclés (29, 30 y 31 de mayo, 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de junio).



(29, 30 y 31 de mayo, 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de junio). Eduardo Mendoza (12, 13 y 14 de junio).



(12, 13 y 14 de junio). Fernando Aramburu (29, 30 y 31 de mayo, 5, 6 y 7 de junio).



(29, 30 y 31 de mayo, 5, 6 y 7 de junio). Javier Sierra (31 de mayo, 2, 6, 9, 12 y 13 de junio).



(31 de mayo, 2, 6, 9, 12 y 13 de junio). Maitena (29 y 31 de mayo).



(29 y 31 de mayo). Siri Hustvedt (29, 30 y 31 de mayo).



(29, 30 y 31 de mayo). Javier Cercas (30 y 31 de mayo, 13 y 14 de junio)

(30 y 31 de mayo, 13 y 14 de junio) Paco Roca (4, 5 y 6 de junio).

(4, 5 y 6 de junio). Rodrigo Cortés (4, 7 y 13 de junio).

(4, 7 y 13 de junio). Paloma Sánchez-Garnica (30 y 31 de mayo, 6, 13 y 14 de junio).

Bajo el lema 'Leer y reír: dos formas de resistir', el cartel la 85ª edición ha sido diseñado por Miguel Pang, que se ha inspirado en el tema de este año, el humor, mostrando un pino en torno al cual se reúnen una amplia variedad de personajes leyendo en posturas irreales e imposibles que paradójicamente transmiten sensación de movimiento.

En total, la Feria del Libro de Madrid contará con 366 casetas, encargadas de mostrar las principales novedades editoriales, al igual que acoger las firmas de los escritores de mayor renombre durante todas las jornadas. De esas, 118 pertenecen a librerías, 220 a editoriales, 12 a distribuidoras y 16 a organismos oficiales. El listado completo de autores, al igual que editoriales y distribuidoras, ya está disponible para consultar.

Isabel Infantes. Feria del Libro

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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