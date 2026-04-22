La conocida artista colombiana aterriza en varios escenarios nacionales con su nueva gira, 'Viajando Por El Mundo Tropitour'

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. El esperado maratón de conciertos de Bad Bunny, la construcción del 'Estadio Shakira', la llegada de Ye a la capital, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh... Reconocidos artistas nacionales e internacionales pasan semana tras semana por la ciudad, ya sean conciertos en solitario o en espectaculares festivales.

Shutterstock Karol G

Karol G anuncia un concierto único en Madrid

Ahora, y como parte de su gira mundial 'Viajando Por El Mundo Tropitour', la artista colombiana Karol G ha anunciado una parada en Madrid, con un único concierto. El estadio Riyadh Air Metropolitano se convertirá en el escenario de la cantante, conocida por temas como 'Si Antes Te Hubiera Conocido', 'PROVENZA', 'Verano Rosa' o 'Coleccionando Heridas'.

Tras su paso por la capital hace dos años, con cuatro espectáculos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu, Karol G ya ha fijado fecha para su retorno a la capital: 24 de junio de 2027. Con esta nueva gira, 'La Bichota' busca llevar al directo el quinto álbum de su carrera que, bajo el nombre 'Tropicoqueta', fue publicado en 2025.

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Igualmente, esta no será la única oportunidad para disfrutar de un concierto de Karol G en España, pues también ha confirmado su paso por el Estadi Olimpic de Barcelona (3 de junio) y el Estadio de la Cartuja, en Sevilla (11 de junio).

Cómo conseguir entradas para el concierto de Karol G en Madrid

El registro para acceder a la preventa de entradas estará disponible hasta el próximo viernes 24 de abril, a las 16.00 h, y se llevará a cabo el próximo lunes 27 de abril. Por otra parte, la venta general de tickets se llevará a cabo el jueves 30 de abril, a las 10.00 h.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Shakira, Tame Impala, Linkin Park, Eric Clapton, My Chemical Romance, Bruno Mars o The Weeknd.

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