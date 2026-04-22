Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Karol G dará un concierto en Madrid: todo lo que debes saber sobre el esperado regreso de 'La Bichota' a la capital

La conocida artista colombiana aterriza en varios escenarios nacionales con su nueva gira, 'Viajando Por El Mundo Tropitour'

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Publicidad

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. El esperado maratón de conciertos de Bad Bunny, la construcción del 'Estadio Shakira', la llegada de Ye a la capital, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh... Reconocidos artistas nacionales e internacionales pasan semana tras semana por la ciudad, ya sean conciertos en solitario o en espectaculares festivales.

Karol G
ShutterstockKarol G

Karol G anuncia un concierto único en Madrid

Ahora, y como parte de su gira mundial 'Viajando Por El Mundo Tropitour', la artista colombiana Karol G ha anunciado una parada en Madrid, con un único concierto. El estadio Riyadh Air Metropolitano se convertirá en el escenario de la cantante, conocida por temas como 'Si Antes Te Hubiera Conocido', 'PROVENZA', 'Verano Rosa' o 'Coleccionando Heridas'.

Tras su paso por la capital hace dos años, con cuatro espectáculos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu, Karol G ya ha fijado fecha para su retorno a la capital: 24 de junio de 2027. Con esta nueva gira, 'La Bichota' busca llevar al directo el quinto álbum de su carrera que, bajo el nombre 'Tropicoqueta', fue publicado en 2025.

Igualmente, esta no será la única oportunidad para disfrutar de un concierto de Karol G en España, pues también ha confirmado su paso por el Estadi Olimpic de Barcelona (3 de junio) y el Estadio de la Cartuja, en Sevilla (11 de junio).

Cómo conseguir entradas para el concierto de Karol G en Madrid

El registro para acceder a la preventa de entradas estará disponible hasta el próximo viernes 24 de abril, a las 16.00 h, y se llevará a cabo el próximo lunes 27 de abril. Por otra parte, la venta general de tickets se llevará a cabo el jueves 30 de abril, a las 10.00 h.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Shakira, Tame Impala, Linkin Park, Eric Clapton, My Chemical Romance, Bruno Mars o The Weeknd.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores festivales de música en Madrid de 2026

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.