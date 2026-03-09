El objetivo de este ambicioso plan de expansión es llegar a todos los rincones de la capital

Tras una exitosa apertura en la capital, que ha reunido a amantes del dulce y curiosos durante semanas en el centro comercial Westfield Parquesur, Krispy Kreme, conocida marca de donuts estadounidense, pone en marcha su ambiciosos plan de expansión en el país, con la próxima apertura de cuatro nuevas tiendas en Madrid para antes de verano.

Krispy Kreme abre cuatro nuevas tiendas en Madrid

Con una distribución estratégica, y tras poner en marcha un nuevo sistema de 'delivery' para llegar a todos los rincones de la capital, el objetivo es que más consumidores puedan acceder a los productos de la marca. Los establecimientos de la marca se suman a la estrategia de crecimiento de la marca, con un concepto diferente al de su exitoso 'Teatro obrador', situado en Westfield Parquesur.

Las nuevas tiendas estarán distribuidas tanto en la ciudad, como puede ser la calle Princesa, como en centros comerciales Caleido (norte de Madrid), La Gavia (Vallecas) y Gran Plaza 2 (Majadahonda). La primera apertura se llevará en la zona centro de la capital, el próximo 18 de marzo.

Con el fin de establecer una red sólida de puntos de venta que permita su presencia en las principales ciudades del país, en los próximos cuatro años, el objetivo es llegar a los 50 locales en España, siendo cinco de ellos 'Teatros Krispy Kreme', una propuesta que permite ver en tiempo real el proceso de elaboración de sus dulces, desde que se elabora la mezcla hasta que se hornean y se empaquetan, con la total garantía de frescura de producto.

Los mejores obradores de Madrid

Siempre es buen momento para disfrutar de un buen dulce. Y la capital cuenta con un amplio mapa de establecimientos dedicados a cumplir estos deseos. Entre las pastelerías y confiterías más destacadas de Madrid se encuentran Estela Hojaldre, La Duquesita, Obradores Madrid, Balbisiana, Nunos, Maison Kayser, La Mallorquina, Moulin Chocolat, Motteau o Chantilly.

