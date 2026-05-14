Con la llegada del buen tiempo, qué mejor plan que pasar un buen rato al aire libre. Ya sea tomando algo con tus amigos, o dando un agradable paseo por unos espectaculares jardines, vuelve el momento de pasar horas y horas fuera de casa. Un año más, las Picnic Sessions 2026 del Museo Centro de Arte Dos de Mayo transformarán la terraza del museo en un espacio de encuentro, escucha y celebración colectiva.

Picnic Sessions. Museo Centro de Arte Dos de Mayo

El Museo C2AM acoge una nueva edición de Picnic Sessions

Bajo el título 'Abrir la noche', este proyecto invita al público a compartir un tiempo común a través de la música, la danza y la palabra al anochecer. La programación nace de una reflexión sobre la necesidad de recuperar los rituales colectivos en un tiempo marcado por la incertidumbre y el cansancio.

Así, la propuesta cultural reivindica la fiesta como un acto de hospitalidad y resistencia, desde el que celebrar el tiempo compartido y abrir nuevas formas de estar juntos. Para esta edición, La tristura y Mucha Muchacha han reunido a una selección de artistas que trabajan desde una relación singular con el presente, y que las creadoras aseguran que "saben mantener la mirada en la oscuridad de la época que vivimos, y que perciben a la vez, en esa oscuridad, una luz".

El programa de Picnic Sessions 2026 combina actuaciones, conciertos, encuentros y acciones escénicas pensadas específicamente para el contexto nocturno y al aire libre del museo. El evento se celebrará todos los jueves, a lo largo de seis semanas consecutivas a partir del 28 de mayo, en horario de 21.00 a 23.00 h. La entrada será gratuita y de acceso libre hasta completar aforo. Cada sesión reunirá a varios artistas o colectivos invitados en la terraza del Museo CA2M para acompañar el anochecer con propuestas que combinarán música, performance, danza y experimentación escénica.

CA2M

Así será la programación de Picnic Sessions

El programa arrancará el 28 de mayo con Guillem Jiménez (Lasadcum) y Okkre, cuyos proyectos se vinculan a la creación atmosférica y la exploración musical contemporánea. A lo largo del ciclo, la programación contará también con la presencia de Los Voluble, referentes en el cruce entre flamenco, electrónica y pensamiento crítico; Laura Morales y Fantasma Sur, con trabajos atravesados por el cuerpo y el movimiento; A TEMPO DE FURIA, el proyecto compartido por Egozkue y Paz, junto a Eddi Circa; Carmen Muñoz y Derek van den Bulcke, interesados por la exploración física y mística de la danza y la música experimental; y Natalia Fernandes y Las Víctimas Civiles, que pondrán el cierre a la edición el 2 de julio.

Además, de forma paralela, cada jornada contará con un espacio dedicado a la autoedición, con una mesa en la que se reunirán proyectos como Librería Delirio, Ediciones Comisura, Arrebato Libros, Conde Galí y Editorial Disbauxa. La primera jornada contará con la presencia de Clavos y Chinchetas, un grupo de jóvenes de entre 13 y 21 años surgido a raíz de una actividad del Museo CA2M orientada a descubrir nuevas formas de hacer vinculadas a la creación contemporánea. Desde el año pasado, el grupo explora el fanzine como territorio de creación colectiva.

Picnic Sessions. Museo Centro de Arte Dos de Mayo

Madrid celebra el Día Internacional de los Museos

El Día Internacional de los Museos regresa el próximo 18 de mayo. Este efeméride conlleva la apertura de puertas de todo tipo de instituciones de la capital, con la posibilidad de poder visitar sus colecciones y exhibiciones. Con talleres, conciertos , charlas y pases gratuitos, esta es una ocasión ideal para empaparse de cultura y conocer todos los recintos de la capital. Este año, y bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', el objetivo es reforzar el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia entre personas y comunidades, lugares seguros donde las personas se acercan a historias, colecciones y experiencias compartidas.

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