Cada vez son más las franquicias estadounidenses que aterrizan en el mercado gastronómico madrileño. A lo largo de estos últimos años, han abierto sus puertas establecimientos de cadenas como Little Caesars, Krispy Kreme, Papa Johns, Popeyes o Carl's Jr., entre muchas otras. Conocida por sus alitas de pollo, el pasado mes de marzo se sumó a esta lista una de las franquicias mas conocidas del panorama gastronómico norteamericano.

Wingstop Wingstop

Esta conocida franquicia dedicada a las alitas de pollo abre un nuevo restaurante en Madrid

Tras la apertura de su primer local en plena Gran Vía, Wingstop acaba de inaugurar su segundo restaurante, situado en Fuencarral, 135. El establecimiento, de más de 360 metros cuadrados, incorpora también una de las principales novedades de la marca: los 'Freezy Flavors', los nuevos helados de Wingstop.

La experiencia de Wingstop empieza eligiendo el tipo de pollo (alitas clásicas, 'boneless', 'tenders' o hamburguesas), y termina con la decisión más importante: el sabor. Todo se prepara al momento, y se baña a mano en diez recetas intensas, como son 'Lemon Pepper', 'Honey BBQ', 'Garlic Parmesan' y 'Spicy Korean Q'. La carta se completa con patatas fritas sazonadas, diferentes acompañamientos y las salsas 'ranch' y 'hot ranch' caseras.

Wingstop Wingstop Fuencarral

Donde comer los mejores pollos asados en Madrid

Plato infalible y reconfortante, qué mejor que disfrutar de un buen pollo asado en Madrid. Entre las mejores opciones de la capital se encuentran Zagal 1200, Asador Navarro, Pollo y carbón, Humo, Limbo Player Two, Gallino, Piri piri, Hermanos Pollo, Montarelpollo, El Murciano o Casa Mingo.