Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Las alitas de pollo más famosas de Estados Unidos llegan a Madrid: esta conocida cadena abre su primer restaurante en España

En plena Gran Vía, podréis elegir vuestro tipo de pollo y sabor, con opciones como Lemon Pepper, Honey BBQ, Garlic Parmesan o Spicy Korean Q

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Wingstop
Wingstop
Publicidad

Cada vez son más las marcas estadounidenses las que se lanzan al mercado gastronómico español. Y, en concreto, en la capital. Durante los últimos años, Madrid ha experimentado la apertura de establecimientos de famosas cadenas como Little Caesars, Krispy Kreme, Papa John's, Popeyes o Carl's Jr., entre muchas otras, marcas que se aventuran en el mercado español y a las que, próximamente, se unirá una más. Y es ideal para los amantes de las alitas de pollo.

Wingstop
Wingstop

Esta famosa cadena de alitas de pollo abre su primer restaurante en Madrid

Estamos hablando de Wingstop, la icónica marca conocida por sus alitas de pollo preparadas al momento, bañadas y mezcladas a mano en sabores intensos. La cadena abrirá su primer restaurante 'flagship' en España, el próximo jueves 26 de marzo, en su nuevo establecimiento, ubicado en Gran Vía, 68.

La propuesta de Wingstop funciona de la siguiente forma: primero, podéis elegir vuestro tipo de pollo, entre alitas clásicas, 'boneless' o tenders, seguido de los distintos sabores, como son Lemon Pepper, Honey BBQ, Garlic Parmesan o Spicy Korean Q, entre otros. La comida se completa con sus icónicas patatas fritas sazonadas al más puro Wingstop Style y su famosa salsa 'ranch' casera.

Wingstop
Wingstop

Donde comer los mejores pollos asados en Madrid

Plato infalible y reconfortante, qué mejor que disfrutar de un buen pollo asado en Madrid. Entre las mejores opciones de la capital se encuentran Zagal 1200, Asador Navarro, Pollo y carbón, Humo, Limbo Player Two, Gallino, Piri piri, Hermanos Pollo, Montarelpollo, El Murciano o Casa Mingo.

NO TE LO PIERDAS: Una multitudinaria fiesta gastronómica toma el Museo del Ferrocarril con entradas a 12,5 euros: estrellas Michelin, decenas de productores artesanos, conciertos, talleres familiares...

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.