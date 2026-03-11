[title]
Cada vez son más las marcas estadounidenses las que se lanzan al mercado gastronómico español. Y, en concreto, en la capital. Durante los últimos años, Madrid ha experimentado la apertura de establecimientos de famosas cadenas como Little Caesars, Krispy Kreme, Papa John's, Popeyes o Carl's Jr., entre muchas otras, marcas que se aventuran en el mercado español y a las que, próximamente, se unirá una más. Y es ideal para los amantes de las alitas de pollo.
Esta famosa cadena de alitas de pollo abre su primer restaurante en Madrid
Estamos hablando de Wingstop, la icónica marca conocida por sus alitas de pollo preparadas al momento, bañadas y mezcladas a mano en sabores intensos. La cadena abrirá su primer restaurante 'flagship' en España, el próximo jueves 26 de marzo, en su nuevo establecimiento, ubicado en Gran Vía, 68.
La propuesta de Wingstop funciona de la siguiente forma: primero, podéis elegir vuestro tipo de pollo, entre alitas clásicas, 'boneless' o tenders, seguido de los distintos sabores, como son Lemon Pepper, Honey BBQ, Garlic Parmesan o Spicy Korean Q, entre otros. La comida se completa con sus icónicas patatas fritas sazonadas al más puro Wingstop Style y su famosa salsa 'ranch' casera.
Donde comer los mejores pollos asados en Madrid
