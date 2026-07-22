Este fenómeno extraordinario no se observa de manera íntegra desde la Península Ibérica desde el año 1905

El próximo 12 de agosto de 2026, Madrid se prepara para vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas: un eclipse solar total que oscurecerá el cielo en pleno verano durante unos minutos. La excepcionalidad del evento, que no se repetía en nuestro país desde hace más de un siglo, ha desatado una auténtica cuenta atrás en la región, donde instituciones, observatorios, museos y municipios preparan todo tipo de actividades especiales para seguirlo en directo.

Este acontecimiento, de excepcionalidad extraordinaria, no se observa de manera íntegra desde la Península Ibérica desde el año 1905. España se encuentra al final de la franja de totalidad, por lo que el eclipse se podrá presenciar cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Esto obliga a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al ser en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, que van desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València.

Si estás en Madrid, toma nota, pues estas son todas las cosas que debes saber antes de presenciar uno de los eventos más importantes del siglo XXI.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar si estás en Madrid

El eclipse podrá seguirse desde 93 localidades situadas en las zonas norte y este de la región. El 'espectáculo' arrancará a las 19.30 h, aunque el momento culminante llegará más tarde: la visión total se alcanzará hacia las 20.32 h, coincidiendo además con la puesta de sol.

Varios municipios de la región podrán disfrutar del eclipse completo, al situarse en la franja de totalidad, como Somosierra, ubicación donde disfrutar del eclipse durante más tiempo (1 minuto y 29 segundos); La Cabrera (1 minuto y 11 segundos); El Molar (1 minuto y 1 segundo); Meco (55 segundos); San Agustín del Guadalix (53 segundos); Puerto de Navacerrada (49 segundos); Colmenar Viejo (43 segundos); Alcalá de Henares (41 segundos); Tres Cantos (36 segundos) y San Sebastián de los Reyes (35 segundos).

Shutterstock Gafas para ver el eclipse solar

Cómo conseguir tus propias gafas gratis para ver el eclipse

Sin duda, la medida de seguridad más importante para observar de forma segura un eclipse, el Ayuntamiento de Madrid distribuirá gafas homologadas gratuitas hasta el día 12 de agosto. Estas gafas se podrán recoger en distintos espacios culturales de la capital, como el Planetario de Madrid, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y las bibliotecas municipales.

Las gafas especiales homologadas, con filtros de polímero negro o filtro astrosolar plateado, son el modo más seguro para observar el eclipse a simple vista. Las gafas de eclipses deben tener la homologación ISO 12312-2:2015, la certificación CE, el nombre del fabricante o verificador, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones sobre el uso seguro y la conservación y, si se aplica (en las de polímero), una fecha de caducidad. Utilizar este tipo de protección será imprescindible para evitar lesiones oculares, ya que mirar directamente al Sol durante un eclipse puede causar daños irreversibles.

Este municipio madrileño celebra el Festival del Eclipse en unas impresionantes piscinas naturales

Una de las ubicaciones ideales para disfrutar del histórico eclipse, las piscinas de Riosequillo de Buitrago del Lozoya se convierten en punto de celebración del Festival del Eclipse, un evento para toda la familia que contará con una gran variedad de planes, como experiencias de realidad virtual 3D, un planetario inmersivo, charlas divulgativas con expertos, castillos hinchables, actividades infantiles y música en directo.

Desde las 19.30 h, el eclipse se convertirá en el principal protagonista de la jornada. Previa inscripción, y con entrada gratuita, el Festival del Eclipse tiene un aforo limitado de 3.000 personas.

Shutterstock Mirador de Paracuellos de Jarama

El eclipse solar, desde este espectacular mirador de Madrid

El eclipse solar del 12 de agosto se podrá ver en Paracuellos de Jarama, desde el mirador situado en la calle Miramadrid, uno de los enclaves mejor situado gracias a su altitud, amplitud visual y privilegiada orientación, con una vista total de la Sierra de Guadarrama. Con un aforo máximo de 600 personas, la apertura del mirador se llevará a cabo las 18.00 h, y el espacio estará habilitado con zona de avituallamiento y un área especial para fotógrafos y aficionados a la astronomía que deseen instalar un telescopio, trípodes y equipos profesionales con filtros homologados.

Antes del día del eclipse (12 de agosto), la plaza de la Constitución acogerá la proyección de un video y una charla divulgativa de un astrofísico, que explicará qué es un eclipse solar, cómo se produce y las medidas de seguridad necesarias para verlo, sin provocar daños en la vista.

Juanjo García Jornada de observación Planetario de Madrid

De cine a talleres: una programación especial en el Planetario de Madrid

'Trío de Eclipses' es una película inmersiva que, hasta el 12 de agosto, formará parte de la programación especial que el Planetario de Madrid ha organizado en torno a los tres eclipses que podrán observarse en España en 2026, 2027 y 2028. En formato 'fulldome', el objetivo es sumergiros en un viaje al mundo de los eclipses, lunares y solares, a través de imágenes envolventes y una experiencia inmersiva única.

Así, podréis descubrir cómo es la eterna danza entre la Tierra, la Luna y el Sol, que da lugar a algunos de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza. En esta película, se abordan cuestiones como qué son los los eclipses, cómo se producen, con qué frecuencia se dan o el modo de observarlos con seguridad, para abordar finalmente de manera específica los tres eclipses.

La cinta, que estará presente en la programación del Planetario hasta el 12 de agosto, se proyectará a las 13.00 h de martes a domingo y el fin de semana contará con una proyección adicional a las 19.00 h. Además, de martes a viernes, a las 18.00 h, habrá proyecciones acompañadas de intervenciones de especialistas en astronomía.

Igualmente, y hasta el 7 de agosto, el Planetario de Madrid también ofrecerá una serie de talleres infantiles sobre los eclipses. Impartidos por educadores especialistas, la oferta incluye un taller temático sobre la Luna y otro sobre el Sol, además de una proyección en la cúpula. Cabe recordar que desde el Planetario de Madrid no se podrá observar el eclipse como total, sino parcial, con un porcentaje del disco solar ocultado del 99,95 %.

Instituto Geográfico Nacional Eclipse total de Sol

Más allá de Madrid: cómo ver el eclipse solar en otros puntos de España

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia. Al encontrarse al final de la franja de totalidad, el eclipse se podrá apreciar cuando el Sol se esté poniendo, muy cerca del horizonte, por lo que será necesario contar con buena visibilidad hacia el oeste.

Para los más curiosos, el medio especializado en tecnología e informática Xataka ha lanzado un mapa interactivo donde comprobar el porcentaje de Sol que será ocultado por la Luna en las distintas ciudades, y analizar a fondo la franja de totalidad.

Estos son los horarios oficiales para ver el eclipse

En cuanto a horarios, el eclipse empezará el 12 de agosto, desde las 19.30 h, alcanzando su visión total alrededor de las 20.32 h, coincidiendo con la puesta de sol. Este fenómeno astronómico tendrá una duración estimada de entre 30 y 90 segundos en la Comunidad de Madrid.

El astroturismo se pone de moda en España

El 12 de agosto de 2026, durante poco más de un minuto, el día se oscurecerá antes de la puesta de sol en algunos puntos del territorio nacional. El eclipse solar total será visible en una franja de la península Ibérica y de las islas Baleares, mientras que en el resto de España se podrá observar como eclipse parcial.

La totalidad durará 104 segundos, con el Sol a solo ocho grados de altura. Aun así, el interés va más allá del la astronomía. Según la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), este fenómeno de pocos minutos de duración ha activado reservas hoteleras, movilidad, actividades divulgativas, expectación social y riesgos oculares si no se observa con la protección adecuada. La dimensión turística ya es visible.

Las reservas hoteleras internacionales en pequeñas ciudades situadas en la ruta del eclipse han aumentado un 383 % este año, y el acontecimiento podría generar 362 millones de euros en gasto turístico. Se prevé atraer unos diez millones de astroturistas extranjeros. Según datos de Booking, las reservas para la noche del 12 de agosto han crecido un 260 % en la Coruña, un 170 % en León y un 120 % en Burgos.

Shutterstock Eclipse solar

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