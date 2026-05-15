"Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...". ¿Te suena, verdad? Esta icónica frase introduce todas las películas principales de la saga galáctica 'Star Wars'. Y, acompañada de ese fondo negro y letras azules, resuena una de las melodías más famosas de todos los tiempos y que, hace casi medio siglo, cambió para siempre la historia del cine.

Orquesta Madrid Sinfónica (MSDA)

La banda sonora de 'Star Wars' aterriza en Madrid

Desde entonces, la música de John Williams, junto con las composiciones posteriores de Michael Giacchino y Ludwig Göransson, han acompañado a generaciones de espectadores en una aventura épica que mezcla héroes, villanos, batallas y esperanza. El Auditorio Nacional de Música se transformará en una auténtica galaxia sonora con 'Star Wars en concierto', un espectáculo sinfónico donde la Orquesta Madrid Sinfónica (MSDA) interpretará en directo algunos de los temas más emblemáticos del universo cinematográfico.

El programa de 'Star Wars en concierto' incluye una selección de piezas de la trilogía de precuelas (episodios I, II y III), la trilogía original (episodios IV, V y VI) y la nueva trilogía (episodios VII, VIII y IX), al igual que temas de 'Rogue One: A Star Wars Story' o 'The Mandalorian', entre muchos otros.

Cuándo se celebrará 'Star Wars en concierto' en Madrid

'Star Wars en concierto' llegará al Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica Madrid) el próximo sábado 6 de junio, a las 22.30 h. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste que parte desde los 18 euros.

Orquesta Madrid Sinfónica (MSDA)

Los personajes más famosos de 'Star Wars' protagonizan una nueva exposición

Bajo el nombre 'El Imperio Fan Contraataca', esta muestra llega al Espacio Delicias, tras un exitoso paso por ciudades como Londres, Los Ángeles, París o Melbourne. En su interior podréis encontrar una variedad de recreaciones a tamaño real de escenas icónicas de las películas; vestuario original de las producciones; detallados dioramas; secciones dedicadas a personajes de todas las generaciones, como Boba Fett, los Stormtroopers o el querido Grogu; figuras de acción difíciles de encontrar o piezas únicas de memorabilia.

Además, la exposición también cuenta con un aspecto interactivo, con diferentes zonas que os permitirán acercaros a la saga galáctica en primera persona, con fondos temáticos para hacer fotos de recuerdo; una sala donde probar vuestras habilidades como jedi o la posibilidad de acercaros a una variedad de modelos de naves. La inauguración de 'El Imperio Fan Contraataca' supone la llegada a Madrid de una de las mayores colecciones privadas sobre Star Wars que existen en el mundo.

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