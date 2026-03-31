Si eres amante del arte, Madrid es tu ciudad. Repleta de históricos museos y creativas galerías, la capital acoge una gran variedad de exposiciones temporales, al igual que una potente colección permanente, en museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza, entre muchos otros y, a las que ahora, se suma una nueva muestra gratuita, en una ubicación única.

Madrid Resiliente. Rafael Trapiello

El apagón de 2025 o la borrasca Filomena protagonizan esta nueva exposición

La Montaña Artificial del Retiro abre sus puertas para acoger 'Madrid Resiliente', una exhibición impulsada por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, y que plantea una mirada a las infraestructuras y a las personas que garantizan la continuidad de los servicios esenciales cuando se producen situaciones de crisis en la ciudad.

Entre las imágenes de la exposición, podréis encontrar momentos clave como la gran nevada que provocó en la capital la borrasca Filomena, el apagón del 28 de abril de 2025, la pandemia por la Covid-19, los episodios recientes de lluvias torrenciales o las amenazas digitales. Entre las fotografías documentales y de autor que conforman esta interesante serie, se pueden encontrar obras de Rafael Trapiello, Manuel Revilla, Elvira Gómez Vila y Antonello Dellanotte, entre otros.

Cuándo visitar esta nueva exposición gratuita

'Madrid Resiliente' permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril, con entrada libre y gratuita. En cuanto a horarios, abre sus puertas de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 h y de 17.00 a 19.30 h, y los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 h y de 16.30 a 19.30 h. Los lunes, permanecerá cerrada. El acceso más cercano es por la Puerta de O'Donnell del Parque del Retiro.

Madrid Resiliente. EMT Madrid

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) o 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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