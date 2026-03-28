El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid celebra su 36ª edición, centrada en la figura del maestro alemán Johann Sebastian Bach

Madrid es uno de los escenarios musicales más importantes del mundo. Ya sea con las actuaciones de artistas y bandas como Rosalía, Shakira, Bad Bunny, Hans Zimmer, My Chemical Romance o Kanye West, o importantes festivales como Mad Cool Madrid o Noches del Botánico, la música juega un destacado papel en el ámbito cultural madrileño. Pero no todo es pop o reggaeton, pues la capital acoge constantemente espectaculares conciertos de música clásica.

Carlos Mena & Concerto. David Gómez (Zona Cuatro)

Vuelve este festival dedicado a la música clásica

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid inicia una nueva andadura bajo la dirección del violonchelista Josetxu Obregón, en una 36ª edición que contará con la presencia del reconocido director de orquesta William Christie y la participación de 15 formaciones que ofrecerán un total de 17 conciertos entre el 29 de marzo y el 20 de abril, en una programación centrada en la obra de Bach y la música barroca.

El nuevo modelo de programación combinará la intervención de un artista de prestigio mundial con el talento musical de la región. Los recitales se celebrarán en distintos espacios, entre ellos la Basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real, los Teatros del Canal y el Auditorio Nacional, en Madrid capital, además del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial y el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera.

Así será la programación del Festival Internacional de Arte Sacro

William Christie será el encargado de inaugurar el festival, el 29 de marzo en los Teatros del Canal con el 'Miserere' y la 'Misa de réquiem', dos composiciones del francés André Campra. Dos días después, regresará al mismo escenario para interpretar 'Lecciones de Tinieblas para el Miércoles Santo'. La clausura, que también correrá a cargo de este director, se celebrará en el Auditorio Nacional, el 20 de abril, con la 'Harmoniemesse', la última gran obra de Haydn en la que conducirá a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

Accademia del Piacere. © Festival de Granada | Fermín Rodríguez

Por su parte, Josetxu Obregón dirigirá la 'Pasión según San Juan' junto a su ensemble La Ritirata y el Coro de la Comunidad de Madrid en la Capilla del Palacio Real. La Accademia del Piacere abordará 'In dolce jubilo', un recorrido por los corales de Bach que se interpretará en la Basílica de San Miguel con un cuarteto de violas de gamba, órgano y las voces del coro infantil Las Veredas, mientras que la soprano María Espada, al frente de la orquesta La Madrileña, presentará en este mismo enclave 'Universo Bach', un programa que reúne dos facetas esenciales del compositor alemán, como son el virtuosismo instrumental del concierto solista y la intensidad expresiva de la cantata.

Otra formación de la región, Basso Nova, ofrecerá en San Lorenzo de El Escorial 'Dimensión Bach', una propuesta centrada en el repertorio para teclado del músico alemán. El dúo formado por la violinista Miriam Hontana y el organista Daniel Oyarzábal presentará en la Basílica de San Miguel 'El año litúrgico en las estaciones', una propuesta que enlaza la espiritualidad de los corales de Bach con el carácter evocador de 'Las cuatro estaciones de Vivaldi', estableciendo así un diálogo entre lo sacro y lo terrenal a través de dos universos musicales complementarios.

La música del Seicento italiano protagonizará dos conciertos interpretados por grupos fundados en Madrid. 'Hippocampus', proyecto del clavecinista Alberto Martínez Molina, se podrá escuchar en la Capilla del Palacio Real en un recorrido por salmos, motetes y cantos espirituales de la Italia del siglo XVII. En ella, la actriz Gonzala Martín Scherman interpretará en castellano los textos que las sopranos Manon Chauvin y Agnieszka Grzywacz cantarán en latín. La Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá en la Basílica de San Miguel un programa centrado en la espiritualidad del Barroco italiano, poniendo en diálogo la Salve regina de Nicola Porpora y el Stabat mater de Antonio Vivaldi, con la mezzosoprano madrileña Beatriz Oleaga como solista.

Además, el grupo vocal Jácaras del Zéfiro interpretará 'Avecillas: tonos al Santísimo Sacramento'. Este es uno de los conciertos de recuperación de patrimonio español, en el que se estrenarán seis piezas vocales de Alonso de Torices, Sebastián Durón, Joan Barter y Juan Hidalgo.

Les Arts Florissants. Vincent Pontet

Como principal novedad, este año el Festival Internacional de Arte Sacro dedicará un concierto a los más jóvenes. El grupo Euskal Barrok Ensemble invitará a descubrir, a niños a partir de los 3 años, el instrumento llamado euskelele de cuatro cuerdas y forma de pala, ideado por Enrike Solinís.

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