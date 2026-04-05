Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de un agradable plan al aire libre en Madrid. Tomar algo en una terraza o dar una vuelta por un parque son solo algunas de las actividades más populares a lo largo de estas fechas a los que, con el regreso de la Semana Santa, se suman procesiones, saetas, degustaciones de torrijas o la gran tamborrada.

Un año más, regresa a la capital la Fiesta de la Resurrección, un evento musical gratuito que busca asentarse como uno de los festivales del año, y con el objetivo de superar los 85.000 asistentes del año pasado. La fiesta se celebrará en la Plaza de Cibeles, el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 18.30 h.

Fiesta de la Resurrección. Asociación Católica de Propagandistas

Este año, el cartel de la IV Fiesta de la Resurrección contará con las actuaciones de Gipsy Kings, grupo internacionalmente reconocido por su fusión de flamenco, pop y música latina, famoso por éxitos como 'Bamboléo' o 'Djobi Djoba'; Liz Mitchell, icónica vocalista de Boney M., conocidos por temas como 'Rivers of Babylon' o 'Sunny'; Hakuna Group Music o DJ Pulpo.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.