Con la llegada de la ola de calor a la capital, se puede apreciar cómo los termómetros de Madrid no dejan de subir. Por ello, son muchos los que apuestan por los planes de interior, como visitar un museo, disfrutar de un buen chapuzón o, cuando bajan las temperaturas, pasar un buen rato con película en un cine de verano.

Teatro para refugiarse del calor este verano en Madrid

Parte del programa municipal 'Refúgiate en la cultura', 'Clásicos a Refugio' es una invitación a protegerse del calor veraniego a través de la exhibición de piezas cortas vinculadas al teatro clásico, en importantes espacios climatizados como el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro, ofreciendo también la posibilidad de redescubrir estos museos tan importantes de la ciudad, mientras se disfruta de representaciones teatrales.

Paula Rodriguez Éxtasis Místico

El teatro del Siglo de Oro será el hilo conductor de esta experiencia que, en un formato accesible, breve y atractivo, invita a disfrutar del arte y el conocimiento, y donde la música en directo también juega un papel fundamental.

Cuándo se celebrará 'Clásicos a Refugio'

El ciclo 'Clásicos a Refugio' se desarrolla en estos museos de Madrid, entre los días 13 de julio y 26 de agosto. Las representaciones, con una duración aproximada de 20 minutos, tendrán lugar de martes a viernes, en dos pases diarios y gratuitos a las 17.15 y a las 18.00 h.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Entre las obras de teatro más destacadas de la cartelera madrileña, se encuentran 'El jardín quemado' (Teatro de la Abadía); 'El tiempo entre costuras. El musical' (Teatro Calderón); 'Bernarda y Poncia' (Teatro Lara); 'Gutenberg, el mejor musical del mundo' (Teatros Luchana); 'Soledad. Vida y obra de mi abuela' (Teatro Lara) o 'La escopeta nacional' (Teatro Español).

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