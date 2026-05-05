Apenas acaba de llegar la primavera a Madrid, y ya son muchos los que ya tienen puesto el foco en el verano. Ya sea para organizar un viaje durante las vacaciones o aprovechar estos momentos de descanso, en la capital, es importante tener localizados espacios donde ponerse a la sombra y refrescarse, ya sea una agradable terraza o en un parque, y enfrentarse así al calor.

La Puerta del Sol se vuelve a llenar de toldos

Pero, ¿qué pasa si te encuentras paseando en pleno centro de Madrid, donde el sol no perdona? Ante esta calurosa situación, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha, un año más, la instalación de toldos en la Puerta del Sol.

Time Out Madrid

Con el objetivo de que estén operativos desde el próximo 1 de junio, y hasta el 1 de septiembre, los trabajos se desarrollarán fundamentalmente en horario nocturno. Las labores previas al montaje han pasado por la revisión de las piezas y sus distintos elementos, además del engrasado, la supervisión de anclajes y la limpieza de las lonas que conforman los toldos. Desde su desmontaje en otoño, los elementos de esta instalación de sombra han quedado almacenados en las dependencias del adjudicatario del contrato de montaje, desmontaje y mantenimiento.

El presupuesto total anual del montaje y desmontaje de la instalación de sombra, incluido el almacenaje y las tareas de conservación, vigilancia y atención de incidencias, es de 188.000 euros. El objetivo, tras desmontar toda la instalación con la llegada del otoño, es que pueda ser usada una vez más, con la llegada del próximo verano.

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