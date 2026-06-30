Tras agotar todas las entradas en su primer concierto, regresa con una propuesta que traslada toda esta emoción al lenguaje de la música sinfónica

Con la llegada del verano, se multiplican los planes en la capital. Ya sean cines al aire libre, refrescantes chapuzones en una gran variedad de piscinas o disfrutar de las verbenas, entre las actividades más destacadas de la temporada estival (y en Madrid, a lo largo del año), se encuentran los conciertos.

Videojuegos y música en este emblemático edificio de Madrid

Tras agotar todas las entradas en su primer concierto en el Círculo de Bellas Artes el pasado mes de diciembre, la 'Video Game Arts Orchestra' regresa con una propuesta que traslada toda la emoción de los videojuegos al lenguaje de la música sinfónica. Integrada por músicos procedentes de distintos países europeos y dirigida por James Keirle, la formación explora la capacidad de las bandas sonoras para construir atmósferas, emociones y relatos que acompañan a millones de jugadores en todo el mundo.

Círculo de Bellas Artes Video Game Arts Orchestra

Dentro de la programación del Orgullo, la 'Video Game Arts Orchestra' dedicará el concierto a algunas de las bandas sonoras que acompañan títulos clave para la representación LGBTQIA+ en el medio. Desde 'Mass Effect' hasta 'Dragon Age: Inquisition', 'Fable II', 'League of Legends', 'The Witcher' o 'Assassin's Creed', la música servirá como hilo conductor para recorrer algunos de los universos que han contribuido a ampliar los imaginarios de diversidad en la cultura contemporánea.

Lejos de los formatos tradicionales, el concierto propone una experiencia inmersiva en la que música y narrativa se entrelazan para revivir algunos de los universos sonoros más emblemáticos del videojuego contemporáneo. Una invitación a escuchar los videojuegos desde otro lugar y a descubrir el papel que han desempeñado en la construcción de nuevas formas de representación, pertenencia e imaginación colectiva.

Cómo conseguir entradas para el concierto de la Video Game Arts Orchestra

Las entradas generales para la esperada actuación de la 'Video Game Arts Orchestra' en el Círculo de Bellas Artes ya están disponibles para reserva, con un coste que ronda entre los 23 y 45 euros. Con una duración de menos de dos horas, el concierto se celebrará este sábado 4 de junio, a las 18.00 h, en el Teatro Fernando de Rojas.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre los mejores conciertos que podéis disfrutar en la capital este año, se encuentran las actuaciones de The Weeknd, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Iván Ferreiro, Shakira, Agorazein o Amaral.

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