Ofreciendo originales recetas con mucho sabor a queso o creativas propuestas con gusto a galleta Lotus o pistacho, las tartas de queso (o 'cheesecakes') son uno de los postres más populares del momento. Con reconocidas marcas en la capital como Alex Cordobés o Luna & Wanda, o las virales tartas de queso por menos de 1 € de 99Cheesecake, este delicioso postre cada vez llena más vidrieras en obradores, y cartas de postres en restaurantes.

The Cheesecake Cup. @thecheesecakecupofficial

Las mejores 'cheesecakes' protagonizan este campeonato

Una vez más, Madrid se convierte en el gran epicentro nacional de la tarta de queso con la llegada de 'The Cheesecake Cup', la tercera edición del primer campeonato de tartas de queso de España, que reunirá del 20 al 24 de mayo a algunos de los obradores más destacados y virales del país en la explanada exterior del centro comercial Príncipe Pío.

Tras dos exitosas ediciones, celebradas en Las Rozas y Leganés, capaces de reunir a más de 80.000 asistentes, el evento llega ahora por primera vez a Madrid capital antes de continuar su recorrido por otras ciudades españolas. El objetivo es sencillo: descubrir las tartas de queso más creativas, virales y deseadas del país en una experiencia que mezcla gastronomía, ocio y cultura 'foodie'.

Así, y a lo largo de cinco jornadas, podréis degustar algunas de las tartas de queso más creativas, innovadoras y deseadas del momento, en una experiencia que combinará gastronomía, música en directo, 'food trucks' y ocio urbano al aire libre. En esta edición de 'The Cheesecake Cup' participarán seis obradores especializados llegados de distintos puntos de España.

Cada obrador competirá con dos propuestas diferentes. Por una parte, una 'cheesecake' clásica, donde se reivindica la esencia más pura y cremosa de este icónico postre y, por otra, una versión innovadora, concebida para sorprender con combinaciones mucho más atrevidas, técnicas actuales y sabores capaces de convertirse en la próxima obsesión gastronómica de los amantes de la tarta de queso.

The Cheesecake Cup

Entre los participantes destacan nombres como Quesarte, llegado desde Cádiz, con su tarta 'La del Tazón'; Materia by Pedro Trujillo, con 'La Reina'; La Paca Cheesecakes, con 'La Hippo'; La Migueleta, con una reinterpretará del mítico miguelito de La Roda en formato 'cheesecake' o Los Dulces de Palmira, con la 'Dinostálgica'.

Cuándo se celebrará 'The Cheesecake Cup'

'The Cheesecake Cup' se celebrará entre los días 20 y 24 de mayo, de 17.00 a 23.00 h (miércoles y jueves); de 1100 a 00.00 h (viernes y sábado) y de 11.00 a 22.00 h (domingo), en la explanada exterior del centro comercial Príncipe Pío. El precio de las tartas será de 6,50 euros.

Las mejores tartas de queso de Madrid

Si quieres disfrutar de una buena 'cheesecake' en Madrid, cuentas con opciones como la pastelería Mallorca; Álex Cordobés; Umikobake; Cheesecake Avenue; Estimar; La Primera; Tatel; Carbón; Treze; Tres por cuatro; Lobito de Mar; Café Comercial; Fismuler o El Hombre Pez.