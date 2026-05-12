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Las Fiestas de San Isidro llegan este fin de semana al barrio de Salamanca con hinchables, juegos y talleres infantiles gratis

La Jornada Cultural y de Ocio Infantil regresa con una gran variedad de propuestas para todos los públicos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Jornadas Culturales y de Ocio Infantil. Ayuntamiento de Madrid
Jornadas Culturales y de Ocio Infantil. Ayuntamiento de Madrid
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Con la llegada de la primavera y las Fiestas de San Isidro, las familias salen a la calle una vez más para disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre. Desde conciertos hasta degustaciones y bailes tradicionales, el próximo domingo 17 de mayo, de 11.00 a 15.00 h, en la calle Conde de Peñalver (en el tramo comprendido entre las calles de Goya y Ayala), se celebrará la Jornada Cultural y de Ocio Infantil: Fiesta de San Isidro.

Esta jornada familiar contará con una gran programación de actividades, entre las que destacan actuaciones musicales, como 'Mi Fiesta Castiza', de la compañía Ditirambo o '¡Chotis siempre en Madrid! '; talleres de elaboración de chapas y claveles de San Isidro; juegos o ajedrez. Además, también podréis disfrutar de una zona de hinchables.

Los mejores planes con niños para San Isidro 2026

Madrid celebra, hasta el día 17, las Fiestas de San Isidro, en honor al patrón de la capital, y la ciudad se vuelve a llenar de eventos y actividades folclóricas y culturales para todos los gustos. Y entre toda la agenda de bailes tradicionales y conciertos hay muchas propuestas también para los más pequeños y además, en los distritos también se programan diversas actividades infantiles.

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