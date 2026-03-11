Durante la segunda edición del evento gastronómico, se valorarán criterios como sabor, textura, presentación, originalidad y base

Ofreciendo originales recetas con mucho sabor a queso o creativas propuestas con gusto a galleta Lotus o pistacho, las tartas de queso (o 'cheesecakes') son uno de los postres más populares del momento. Con reconocidas marcas y obradores en la capital como pueden ser Alex Cordobés, Luna & Wanda, o las virales tartas de queso por menos de 1 € de 99Cheesecake, este delicioso postre está en boca de todos.

Origin 001. CakeSSS

Así será la segunda edición de este campeonato para los amantes de la tarta de queso

Similar a las propuestas virales que buscan encontrar las mejores hamburguesas del país, The Champions Cheesecake regresa tras una exitosa primera edición, con el objetivo de ofrecer las mejores tartas de queso, reuniendo a una variedad de obradores españoles, y coronando a un ganador.

El evento gastronómico contará con un total de 15 obradores, llegados de distintos lugares de todo el país, como Barcelona, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Ibiza, entre otras ciudades, ofreciendo una panorámica única de cómo se interpreta la tarta de queso en cada territorio.

MVPink. Delirio

Cada obrador competirá con dos propuestas. Por una parte, las 'Tartas Clásicas', que representará la tarta de queso en su forma más pura, y una segunda creación más alocada, como son las 'Tartas Innovadoras', en la que los obradores podrán dar rienda suelta a su creatividad, reinterpretando este postre sin límites, sorprendiendo con sabores y creaciones pioneras.

Durante el campeonato, se valoran según cinco criterios distintos, como son sabor, textura, presentación, originalidad y base. Cada uno se puntúa individualmente para obtener una valoración global. La votación estará abierta a todos los asistentes, que podrán votar a través de la página web del evento.

Cuándo se celebrará la nueva edición de The Champions Cheesecake

Con entrada libre, The Champions Cheesecake se celebrará en el recinto ferial de Leganés (avenida Museo, 1), entre los días 19 y 22 de marzo. Las tartas tienen un precio por ración de 6 euros en el recinto, aunque contáis con la opción de saltacolas, por 7 €, y 7,90 € para la entrega en casa.

La Tartita de la Abu. La Coquetteria

Las mejores tartas de queso de Madrid

El mapa de la capital está repleta de pastelerías donde disfrutar de algunas de las mejores tartas de queso. Entre los establecimientos más destacados se encuentran la pastelería Mallorca; Umikobake; Cheesecake Avenue; Estimar; La Primera; Tatel; Carbón; Treze; Tres por cuatro; Lobito de Mar; Café Comercial; Fismuler o El Hombre Pez.

NO TE LO PIERDAS: Krispy Kreme abrirá cuatro nuevos locales en Madrid: ya sabemos dónde podréis disfrutar de los dónuts más virales de Estados Unidos