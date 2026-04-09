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Las salas y clubs de Madrid celebran el Día Internacional del Jazz con más de 15 conciertos

El ciclo 'International Jazz Day 2026' se podrá disfrutar en siete escenarios de la capital

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Jack Broadbent
Jack Broadbent
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La capital es escenario de algunos de los conciertos y festivales más esperados del año. Desde las actuaciones de Bad Bunny y Shakira hasta Mad Cool o A Summer Story, a lo largo del año, los amantes de la música pueden darlo todo sobre la pista. Ahora, y con la llegada del Día Internacional del Jazz, varias salas de la ciudad acogerán un ciclo especial, que va desde el jazz más puro, hasta distintas fusiones.

Pere Bujosa Music
Pere Bujosa Music

Madrid se convierte en la capital del jazz

Entre los días 28 de abril y 3 de mayo, el ciclo 'International Jazz Day 2026', ofrecerá en siete salas y clubes de jazz una programación especial, reuniendo estrellas internacionales y figuras indispensables de la escena local y nacional, en el marco de la celebración mundial de esta efeméride (30 de abril). En total, el ciclo organizado por Madrid en Vivo contará con 18 conciertos en siete salas y clubes de jazz madrileños.

El cartel del ciclo 'International Jazz Day 2026' contará con la participación de artistas y bandas como Justking Jones; Pleito; New Jazz Underground; Juan Sebastián Jazz Trio; Javier Colina & Miguel Siso; Alein Steinbert & Álex Cobos; Minino Bravo; Jazztaria; Jack Broadbent; Cañete-Figueredo-Barroso Jazz Trío; Hemisferios + Estela Julia; África Gallego Project; Anita Dondorff Trío; Organ Bongo Trio; Maom Quartet; Flamenco Standards o Pere Bujosa Trio, en salas como Babylon; Café El Despertar; Moe; Intruso Bar; Peor Para El Sol; Rincón del Arte Nuevo; El Sótano o Café Central.

JustKing Jones
JustKing Jones

Las mejores salas para disfrutar de un concierto de jazz en Madrid

Los amantes del jazz cuentan con una variedad de salas donde disfrutar de una buena (e improvisada) actuación musical en directo, entre las que destacan Clamores, La Coquette, Hangar 48, Café Berlín, Galileo Galilei o Tempo.

NO TE LO PIERDAS: Esta biblioteca del centro de Madrid celebra el Día Internacional del Jazz con un concierto gratis

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