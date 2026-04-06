Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Sea del género que sea, la capital acoge una gran programación a lo largo del año, con el paso de conocidos artistas y bandas nacionales e internacionales, entre los que destacan nombres como Shakira, Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance, entre muchos otros.

Biblioteca Musical Víctor Espinós. Ayuntamiento de Madrid

Esta biblioteca de Madrid celebra conciertos gratis

Con actividades centradas en la música clásica y el jazz, al igual que la divulgación de nuevas sonoridades procedentes de otras regiones del mundo, la Biblioteca Musical Víctor Espinós, ubicada en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, ha preparado una gran agenda de planes, entre los que se incluyen conciertos gratuitos.

El jueves 9 de abril, tendrá lugar el recital lírico 'Voces de Ensueño: Viaje Lírico por Europa', pensado para disfrutar de la belleza del canto clásico en un formato íntimo y cercano. El recital será ofrecido por la soprano colombiana Kamila Vargas, quien cuenta con una década de experiencia como solista. Su repertorio incluye arias y obras como 'Una voce poco fa' (G. Rossini), 'Aus Liebe' (J. S. Bach) o 'Frühlingsstimmen' (J. Strauss).

El viernes 10 de abril, la biblioteca contará con la presencia del músico iraní Hamid Vodjanpak, que impartirá un taller divulgativo sobre el ney, un instrumento de viento de origen persa con cientos de años de antigüedad. A través de una aproximación práctica y divulgativa, se explorará su historia, su presencia en distintas tradiciones musicales, así como las técnicas básicas de ejecución que lo hacen único.

El jueves 16 de abril, la biblioteca musical se suma a la celebración del Día Internacional del Jazz con un concierto ofrecido por el Combo de Jazz de la Universidad Autónoma de Madrid. Bajo la dirección del pianista brasileño André JahJah, los músicos ofrecerán un repertorio fresco y renovado, lleno de improvisación, jazz, blues, bossa nova y latin. Por último, el viernes 17 de abril, la biblioteca recibe al ensemble Saudade, un cuarteto formado por violinista, violista, violonchelista y pianista. Todas estas actividades se celebrarán en la sala de coros, situada en la segunda planta del torreón, a las 19.00 h. El acceso es libre hasta completar el aforo.

Biblioteca Musical Víctor Espinós. © Paco Gómez

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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