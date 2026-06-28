La artista adaptará las canciones que han marcado su trayectoria para llevarlas a un formato completamente nuevo

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Semana tras semana, reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales pasan por los escenarios de la capital, ofreciendo impresionantes actuaciones para todos los gustos y edades. A lo largo de estos meses, llegan a la capital Shakira, The Weeknd o Bruno Mars, entre muchos otros.

Lia Kali Lia Kali

Artistas urbanos y orquestas sinfónicas en este concierto único en Madrid

Ahora, aterriza por primeva vez en España Red Bull Symphonic, un formato internacional que reúne a artistas urbanos y orquestas sinfónicas. El Auditorio Nacional de Música de Madrid se encargará de acoger esta noche única, en la que música urbana y clásica se encontrarán sobre el escenario de la capital.

La cantante española Lia Kali, conocida por temas como 'La Vida Sin Ti' o 'Huir', será la encargada de inaugurar esta primera edición en España, donde la artista adaptará las canciones que han marcado su trayectoria para llevarlas a un formato completamente nuevo, junto a artistas invitados. Lucas Vidal, considerado uno de los compositores y directores españoles con mayor proyección internacional, estará al frente de la orquesta.

Cómo conseguir entradas para Red Bull Symphonic

Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un precio que parte desde los 60,62 €. Red Bull Symphonic se celebrará en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el próximo 22 de septiembre.

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Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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