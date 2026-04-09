'La Mamma' y sus alocados 'camerieri' serán los encargados de entretener a todos los visitantes

Ya sea para tomar una copa en una agradable terraza, disfrutar de los mejores tardeos o darlo todo en la pista de baile, Madrid es tu ciudad. Llena de descaro, animación constante, música y un ambiente único, llega a la capital un tardeo ambientado en un divertido restaurante italiano que, tan solo al entrar, seréis avisados de que llegáis 'tardíssimo', pero nada de 'dramma', pues la gerente del restaurante, la Mamma María y sus alocados 'camerieri' serán los encargados de entretener a todos los visitantes.

Este espectacular tardeo a la italiana se celebra en Madrid

Este show a la italiana está inspirado en Raffaella, Al Bano o Romina, con música para todos los gustos y limoncello para todos los públicos. Así, Petardíssimo aterriza en Madrid como uno de los tardeos más espectaculares, y el plan perfecto para seguir de fiesta y copeo después de una comida con amigos.

Petardíssimo. LocamenteEntertainment

Organizado en dos salas diferentes, como son la Sala Raffaella y la Sala Anna Mena, durante la celebración de este tardeo podréis disfrutar de sesiones musicales con djs, sorteos o porciones de pizza. Pero, como estrella principal, se encuentra el personaje de La Mamma, interpretada semanalmente por conocidas 'drag queens', como Vania Vainillia, Hornella Góngora, La Waldorf, Laca Udilla o Satín Greco. Como si de un 'talk show' se tratara, podréis sentaros en el escenario para contarles distintos problemas, como un mal de amores, problemas laborales o dilemas familiares, y solucionarlos entre La Mamma y el público, en una sección bajo el nombre de 'Mamma que drama!' (los participantes del público serán previamente seleccionados).

El set, decorado con los tradicionales manteles a cuadros, efectos de sonido únicos y 'Los Camerieri', camareros alocados que animan la fiesta y tienen distintas personalidades (como el sexy, el ligón o el bobo), se encargarán de hacer este tardeo una experiencia inmersiva única, especial y, sobre todo, llena de drama, diversión y entretenimiento.

Cuándo se celebrará Petardíssimo en Madrid

La sala Lula Club acogerá la celebración de los tardeos de Petardíssimo, entre los días 11 de abril y 5 de julio. Las entradas generales ya están disponibles para reserva, en horario de 17.00 a 23.30 h, con limoncello de invitación para los primeros en llegar y reparto de porciones de pizza al final de la fiesta (entrega de ticket a los 200 primeros asistentes).

Las mejores pizzerías de Madrid

Este conocido y versátil icono de la cocina italiana es posiblemente el más popular del mundo (con permiso de las hamburguesas). Entre los mejores restaurantes donde comer las pizzas más deliciosas de Madrid se encuentran Fratelli Figurato, Parking Pizza, Hot Now, Can Pizza, Pizza Posta, Éccolo, Baldoria o Grosso Napoletano.