La nueva edición de Scrapworld regresa a la capital con las mejores marcas urbanas a nivel nacional e internacional

Moda urbana y 'streetwear', actuaciones musicales en directo, charlas con personajes públicos, regalos... Scrapworld regresa una vez más a la capital con el objetivo de ofrecer un fin de semana repleto de experiencias y, sobre todo, las mejores marcas de moda urbana a nivel nacional e internacional.

Scrapworld

La octava edición regresa a la capital con la celebración de un evento que une moda, música, arte y cultura urbana, y como punto de encuentro entre marcas, diseñadores y expositores. La nueva edición de Scrapworld se celebrará en el Pabellón 8 del recinto ferial IFEMA Madrid, entre los días 25 y 26 de abril.

Entre las actuaciones confirmadas para la nueva edición de la feria, forman parte del cartel artistas como La Pantera, Fernando Costa, Juseph, Vreno YG, Lorna o Xiyo y Fernandezz, aunque próximamente se confirmarán otros artistas. Más allá de la moda y la música, la nueva edición de Scrapworld también contará con una zona gastronómica, con opciones para todos los paladares.

Cómo conseguir entradas para la nueva edición de Scrapworld

Las entradas generales para esta popular cita para los amantes de la moda ya están disponibles para reserva, con un coste de los 35 euros, aunque también disponéis de un abono para ambas fechas, con un precio de 59 €. La venta de pases finaliza el día 26 de abril, a las 09.00 h.

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Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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