El recorrido reflexivo busca dejar patente la fuerza e inmensidad de un elemento como el agua

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte y la fotografía. Ya sean ambiciosos y creativos proyectos en las distintas pinacotecas de la capital, o la celebración de conocidos eventos como PHotoESPAÑA 2026, siempre es un buen día para disfrutar de una exposición. En colaboración con la Fundación Canal, La Fábrica trae ahora a Madrid 'Aqua Mater', la primera gran exposición de Sebastião Salgado tras su fallecimiento, en 2025.

Sebastião Salgado Aquea Mater

El agua, protagonista de esta exposición

A través de una selección de casi un centenar de imágenes de gran formato, el recorrido expositivo, de carácter reflexivo, deja patente la fuerza e inmensidad de un elemento como el agua. 'Aqua Mater' es un proyecto que aborda la particular sensibilidad con la que el artista, uno de los fotógrafos contemporáneos más destacados, retrataba la naturaleza; en concreto el agua como fuente de vida en sus múltiples estados: sólido, líquido y gaseoso.

La muestra es el fruto de más de 25 años de viajes que Salgado realizó desde mediados de la década de los noventa a los lugares más remotos y espectaculares del planeta, como la Antártida, Canadá, Patagonia, Amazonia, Islandia, Himalaya, Rusia o Georgia del Sur, entre otros. Comisariada por Lélia Wanick Salgado, es la primera vez que 'Aqua Mater' se muestra con su actual dimensión.

La exposición, que ha podido visitarse en Francia o Italia, incorpora por primera vez una selección de imágenes de la serie Glaciares y llega ahora a Madrid en una presentación especialmente concebida para la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal. Más que una exposición fotográfica, la muestra propone un viaje a través de algunos de los paisajes más sobrecogedores del planeta y una invitación a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el recurso más valioso para la vida.

Sebastião Salgado Aqua Mater

Cuándo se puede visitar 'Aqua Mater'

La exposición 'Aqua Mater' se podrá visitar en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal desde finales del mes de octubre.

Las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en Madrid

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la fotografía. Actualmente, entre las mejores exposiciones disponibles, se encuentran 'Alejandro Cartagena. Ground Rules' (Fundación Mapfre); 'Robert Frank y Los Americanos' (Espacio Fundación Telefónica); 'Richard Avedon. In the American West' (Fundación Mapfre); 'Fins ací (hasta aquí)' (La Casa de la Arquitectura) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

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