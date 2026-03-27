Con el regreso de la primavera y el buen tiempo, al igual que la celebración de la Semana Santa, son muchos los que apuestan por organizarse una gran agenda de planes a lo largo de los próximos días. Ya sea disfrutar del agradable ambiente de una terraza, visitar una nueva exposición, dar un paseo por el parque o darlo todo en un concierto, con la llegada del mes de abril, la capital se llena de cosas por hacer.

Cero Prisa. @cero.prisa

Marcas de moda, productos artesanos y decoración: este mercadillo celebra su segunda edición en Madrid

Sin duda, uno de los planes más populares durante el fin de semana, la capital acoge una gran variedad de mercadillos, con opciones como El Rastro, el Mercado de las Ranas o el Mercado de Motores, entre muchos otros, a los que se les suma una nueva incorporación, con más de 30 marcas de moda, accesorios, decoración, zona gastro (con tapeo, tortilla de patatas o focaccias), artículos vintage e incluso música en directo.

Estamos hablando de Cero Prisa, que celebra su 'Spring Market' el próximo 11 de abril, de 12.00 a 20.00 h, en el Espacio Moraleja (plaza de la Botánica, 1). Con entrada libre, podréis encontrar una gran variedad de tesoros, disfrutar de un concierto y degustar todo tipo de bocados, plan ideal para empezar un fin de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cero prisa (@cero.prisa)

Los mejores mercadillos que se celebran en Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, el Mercado de Productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival, los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid, el Mercadillo de Minerales o el Mercado de Motores.

NO TE LO PIERDAS: Lo último en 'streetwear', conciertos de Fernando Costa y La Pantera y zona gastro: vuelve el mercadillo urbano más esperado por la generación Z