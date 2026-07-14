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Más de 80 músicos protagonizan este concierto único en un patio secreto de Madrid

Podréis disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de la saga cinematográfica de James Bond

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Banda Sinfónica Municipal de Madrid.
Paco Manzano
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El festival organizado por el Ayuntamiento de Madrid vuelve a llevar la cultura a varios rincones de la capital. La 42ª edición de Veranos de la Villa, que se celebrará hasta el 30 de agosto, extiende la programación por toda la ciudad, llenando varios espacios culturales con creaciones para todos los públicos.

El espía más famoso de la historia protagoniza este concierto con más de 80 músicos

Conocido por ser el agente más seductor, elegante y sofisticado del MI6, James Bond, conocido por su código 007, protagoniza un nuevo concierto homenaje en uno de los patios secretos más bonitos de Madrid. Durante un día, podréis disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de la saga cinematográfica, en un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid junto a la actriz y cantante Roko que repasará algunos de los temas más emblemáticos de la saga del agente.

Main building of the Conde Duque cultural center
Photograph: ShutterstockMain building of the Conde Duque cultural center

El estreno absoluto de 'James Bond Remember' contará con más de 80 músicos sobre el escenario. Entre los temas que se interpretarán durante este concierto único, podréis disfrutar de 'Goldfinger' (Shirley Bassey); 'Thunderball' (Tom Jones) 'You Only Live Twice' (Nancy Sinatra); 'Diamonds Are Forever' (Shirley Bassey); 'Live And Let Die' (Paul McCartney); 'Goldeneye' (Tina Turner) o 'Skyfall' (Adele).

Cuándo se celebrará este homenaje musical dedicado a James Bond

'James Bond Remember' se celebrará en el Patio Central Conde Duque, ubicado en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, el próximo viernes 17 de julio. La apertura de puertas se llevará a cabo a las 21.00 h, mientras que el concierto arrancará a las 22.00 h. Con una duración aproximada de 90 minutos, las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste de 24 euros.

NO TE LO PIERDAS: Las entradas gratis para el concierto sorpresa de Veranos de la Villa ya se pueden conseguir

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