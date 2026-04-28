Leganés se viste con sus mejores galas costumbristas, con la celebración de su esperado Mercado Goyesco, ofreciendo la recreación de un ambiente sacado directamente de principios del siglo XIX, y que incluye pasacalles, animación, juegos infantiles y una cuidada selección de puestos de artesanía y gastronomía inspirados en la época goyesca.

El Mercado Goyesco volverá a instalarse en San Nicasio, pero este año con una importante novedad: se trasladará a la plaza del Milenio, junto a la parada de MetroSur de San Nicasio, ofreciendo un espacio más amplio y cómodo para el paseo.

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Foto: @josedsacristan

Además, y entre los días 8 y 10 de mayo, podréis disfrutar de una variedad de actividades, como el homenaje a los Hermanos Rejón, con una recreación histórica teatralizada que crece cada año con más personajes; la celebración de los Gabarreros de El Espinar, un homenaje a los antiguos trabajadores forestales dedicados a la recogida de leña, que también ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, o la Fiesta de las Mayas, momento en el que las Casas Regionales de Leganés elaboran altares decorados con gran riqueza floral y simbólica, en torno a los cuales se desarrollan actuaciones de música y danza tradicional.

Las Mayas, niñas ataviadas con trajes tradicionales, presiden estos espacios como símbolo de la primavera y la fertilidad. Además, del tradicional reparto de dulces típicos por parte de las Casas Regionales.

Una emblemática feria medieval toma este municipio de Madrid

La Gran Feria Medieval de El Álamo regresa con su vigesimonovena edición a lo grande, donde todo el pueblo regresa al pasado medieval durante varias jornadas. Las calles del municipio madrileño se engalanan con estandartes, los vecinos se visten de época y más de dos kilómetros de la localidad se llenan de puestos de artesanía. Con 200 artesanos, amplias exposiciones, torneos de justas, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles, bodas medievales o conciertos, la Gran Feria Medieval de El Álamo busca complementar esa esencia clásica con actividades lúdicas, restauración y un ambiente único.

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