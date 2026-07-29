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Río Babel lleva a las salas de Madrid un nuevo ciclo de conciertos con Guitarricadelafuente, La Bien Querida y Trueno

El Café Berlín o el Teatro Eslava, entre algunos de los escenarios de esta propuesta musical otoñal

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Guitarricadelafuente
Sony Music España | Guitarricadelafuente
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La capital es un importante escenario de conciertos y festivales de música. Con las esperadas llegadas de bandas y artistas nacionales e internacionales como The Weeknd, Shakira, Agorazein o Amaral, al igual que destacados eventos como Jardín de las Delicias, Brava Madrid o Time Warp Festival, Madrid es hogar de algunas de las mejores actuaciones del año.

La Bien Querida
@labienqueridaLa Bien Querida

Un nuevo ciclo de conciertos se celebrará en Madrid

El festival Río Babel amplía su propuesta musical más allá de su festival de verano, con la llegada de 'Las noches de Río Babel', un nuevo ciclo de conciertos que aterriza, a lo largo del año, en distintas salas de la capital. Esta iniciativa nace con la vocación de convertir la esencia de Río Babel en una programación cultural estable, centrada en la música en español y en el diálogo entre las escenas de España y América Latina.

En total, podréis disfrutar de más de 30 conciertos, en salas como Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, Copérnico, Villanos, Café Berlín, Siroco o Mon, entre otras. Forman parte del cartel de 'Las noches de Río Babel' artistas como Guitarricadelafuente, Miranda!, Trueno, Jorge Drexler, La Bien Querida, No Te Va Gustar, Depedro o Los Palmeras.

Jorge Drexler
@drexlerjorgeJorge Drexler

Cuándo se celebrarán 'Las noches de Río Babel'

Esta nueva propuesta musical llegará a distintas salas de la capital entre los días 4 de septiembre y 13 de noviembre.

Los mejores festivales de música en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Entre los mejores festivales que se celebrarán a lo largo del año, podéis disfrutar de Noches del Botánico 2026, Coca-Cola Music Experience 2026, Jardín de las Delicias, Brava Madrid 2026 o Time Warp Festival.

NO TE LO PIERDAS: El futuro del flamenco está en Madrid: vuelve el festival con los mejores jóvenes talentos

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