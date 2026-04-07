Después de ser una referencia de hospitalidad y elegancia en Yucatán (en Tulum y Holbox, concretamente), el sello Nômade Temple desembarca por primera vez en Europa asentándose en pleno centro de Madrid (y aterrizarán en Ibiza para la temporada estival). Cercano al lujoso y recién abierto Club Metrópolis, se estrena dentro de unas pocas semanas un nuevo hotel. El bienestar será uno de sus ejes centrales. Terapias holísticas y tecnología avanzada en un rincón que aúna hammam, sauna e inmersión en frío y que no es exclusivo de los huéspedes. Pero a nosotros nos resulta aún más sugerente su azotea, que se convertirá en una de las más solicitadas este verano en Gran Vía.

Nômade Temple Madrid

En un edificio histórico de comienzos del siglo XX, en el conocido como Hotel de Las Letras, está a punto de abrir otra parada obligatoria para turistas y madrileños. Para los primeros hay 93 habitaciones y suites (incluidas dos 'penthouse suites') mientras para los locales se presenta un programa de membresía que permitirá acceder a instalaciones, eventos y experiencias exclusivas dentro del hotel, que suma además espacios de coworking y lo que llaman Monopol of the People, 300 m² donde artistas, músicos y creadores podrán experimentar con nuevas formas de expresión en diálogo directo con el público.

Nômade Temple Madrid

Cruzadas ya sus puertas en Gran Vía, 11, vais a encontrar un cómodo café (con opciones dulces y saladas para desayunar o merendar), un bar clandestino de aires cinematográficos (con mucho cóctel de autor y algo de picoteo relajado) y, por supuesto, un restaurante (se llamará Guga y será una propuesta gobernada por dos planes infalibles: brasas y platos de inspiración italiana).

Pero como su apertura está prevista para primavera (alrededor del 5 de mayo), seguro que lo que más os apetece es curiosear por las alturas, disfrutar del atardecer en su rooftop, entre vistas privilegiadas del centro de Madrid, tragos ligeros y una carta sencilla y versátil con raciones para compartir (de una tabla de quesos/ibéricos a un hummus). Este nido en las alturas, con mesas junto a la piscina, abrirá todos los días y a todas horas. Apuntadlo para cuando queráis sorprender con una noche diferente durante el verano.

Nômade Temple Madrid

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