El festival PHotoESPAÑA celebra su 29ª edición reivindicando la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen con una programación que aúna grandes nombres de la fotografía y talento emergente y refuerza el vínculo con las generaciones más jóvenes. Bajo el lema 'Volver a imaginar', el festival cuenta con cerca de 100 exposiciones.

Javier Vallonrat La Otra Mirada

Sybilla protagoniza esta exposición fotográfica en Madrid

La Galería Plaza del Gato acoge, hasta el 19 de septiembre, 'La Otra Mirada', una exposición integrada en la programación oficial del festival, y que reúne por primera vez una amplia selección del histórico fotográfico de las campañas de la marca Sybilla. Comisariada por Agustina Covián y la propia diseñadora, reúne una muestra de 64 imágenes realizadas a lo largo de cuatro décadas por grandes fotógrafos que han acompañado la trayectoria de una de las diseñadoras más influyentes de la moda española, creando imágenes icónicas tanto de la moda como de la fotografía en España.

El recorrido abarca desde sus inicios en los años 80 hasta su trabajo más reciente, a través de algunas de las imágenes realizadas por Pepe Lamarca, Miguel Oriola, Javier Vallhonrat, Juan Gatti, Juan de la Fuente y Félix Valiente, entre otros. Desde sus orígenes, la fotografía ha ocupado y ocupa un lugar central en el universo creativo de Sybilla, que siempre ha elegido interlocutores con universos propios con los que poder desarrollar una complicidad creativa que es parte fundamental de su obra.

'La Otra Mirada' funciona como un homenaje a quienes contribuyeron a construir su imaginario visual, convirtiendo el espacio en parte del relato, acogiendo imágenes que regresan con nuevos significados, consolidando la fotografía de moda como práctica artística autónoma y situando en el centro el diálogo creativo entre una diseñadora con una visión estética coherente y singular, y los grandes talentos con los que trabajó.

Julio Lima La Otra Mirada

Las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en Madrid

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la fotografía. Actualmente, entre las mejores exposiciones disponibles, se encuentran 'Alejandro Cartagena. Ground Rules' (Fundación Mapfre); 'Robert Frank y Los Americanos' (Espacio Fundación Telefónica); 'The Animals' (Matadero Madrid); 'Fins ací (hasta aquí)' (La Casa de la Arquitectura) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

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