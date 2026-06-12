Llega el verano, y significa el regreso de las fiestas. Ya sean conciertos, tradiciones para encontrar el amor, grandes eventos gastronómicos para todos los vecinos e incluso espectáculos con fuegos artificiales, la época más calurosa del año significa pasar un buen rato con amigos y familia, disfrutando del ambiente único de los distintos barrios y distritos de Madrid.

Los drones toman el cielo durante una noche

Este año, las fiestas de El Escorial en honor a San Bernabé estrenan un impresionante espectáculo de luces con drones. Un total de 150 aeronaves dibujarán figuras en el cielo del municipio desde la zona de El Ensanche, en la calle de las Eras. Es la primera vez que El Escorial acoge un show de estas características, que se celebrará el próximo domingo 14 de junio, a las 22.30 h.

UMILES

UMILES, empresa madrileña que cuenta con una flota de fabricación propia de cerca de 2.000 unidades y capacidad para operar más de 1.000 de forma simultánea, se encargará de la coreografía aérea, diseñada en exclusiva a partir de los elementos más representativos de la identidad y la historia de El Escorial. Durante el espectáculo, los drones se sincronizarán en el cielo para dar forma a los iconos más representativos del municipio y de sus fiestas de San Bernabé, creando un homenaje visual directo para los vecinos.

Harry Potter protagonizará otro espectáculo con drones

'DroneArt Show: Harry Potter', un espectáculo de drones al aire libre sin precedentes, llegará a Madrid como parte de su gira internacional que dará comienzo en 2026, junto a las celebraciones del 25 Aniversario. Este espectáculo, que tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, combina coreografías avanzadas de drones con la música inolvidable y los momentos icónicos de la saga cinematográfica de Harry Potter, con 1.200 drones iluminados recorriendo el cielo nocturno.