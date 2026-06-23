El Círculo de Bellas Artes acoge una jornada completa para disfrutar de la música, la comunidad y la diversidad en la escena musical española. De la mano de Conciencia Afro, este encuentro nace para dar visibilidad al talento afrodescendiente, fortalecer redes y generar nuevas oportunidades dentro y fuera de la industria musical. Un proyecto que impulsa cultura, identidad y comunidad desde una mirada contemporánea y necesaria.

Nace un nuevo festival en el Círculo de Bellas Artes

La primera edición del Festival Lewri propone una experiencia abierta y diversa, con conciertos y sesiones de dj, conversaciones, talleres infantiles, propuestas gastronómicas y un mercado afro que invitan a recorrer distintas formas de creación, pensamiento y celebración. Esta invitación a descubrir, a bailar, a encontrarse y a dejarse atravesar por una escena vibrante que no deja de crecer se convierte así en un espacio donde artistas, profesionales y público comparten, dialogan y construyen juntos.

@luadesantana Lua de Santana

Forman parte del cartel de esta edición del Festival Lewri artistas como Lua de Santana, Megane Mercury, Deva, Kultama y Brocki, entre otros muchos, siendo esta una jornada para vivir la música de cerca y formar parte de una comunidad que impulsa cultura viva.

Cómo conseguir entradas para el Fe s tival Lewri

El Festival Lewri se celebrará en el Círculo de Bellas Artes el próximo sábado 27 de junio, de 12.00 a 01.10 h. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste de 45 €. Por otra parte, podéis disfrutar del 'After Party' por 15 €, o comprar entradas para ambos eventos por 55 € (más gastos de gestión).

El Círculo de Bellas Artes se convierte en un Refugio Climático

Con el objetivo de combatir el efecto 'isla de calor', el Círculo de Bellas Artes pone un año más en marcha el Refugio Climático, un proyecto que en 2024 transformó el Salón de Baile, espacio de 800 metros cuadrados, en una plaza abierta para que los ciudadanos se pudieran refugiar de las altas temperaturas, acompañados de actividades paralelas.

La edición de 2026 sitúa el juego en el centro de su propuesta, como una práctica capaz de generar imaginarios sostenibles, fortalecer vínculos comunitarios y abrir espacios para la creatividad y la participación. Igualmente, el Refugio cuenta con una variedad de zonas, entre las que se incluyen un espacio de trabajo con mesas, conexión WiFi y enchufes; mesas con una selección de juegos para todas las edades; un rincón de lectura, con literatura infantil y publicaciones especializadas; una guardería de plantas, por si te vas de viaje y una fuente de agua.

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