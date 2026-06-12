La historia está centrada en las consecuencias del desempleo y la falta de oportunidades

Los teatros de Madrid acogen los espectáculos más importantes del panorama español. Desde grandes musicales hasta representaciones independientes, la capital acoge funciones para todos los gustos. 'Los lunes al sol', adaptación teatral de la película escrita por Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral, llega ahora a uno de los escenarios más conocidos de la capital.

Teatros del Canal

Esta conocida película llega a Madrid como una obra de teatro

Emblemática película dirigida por Fernando León de Aranoa, y protagonizada por Javier Bardem, Luis Tosar y José Ángel Egido, la adaptación teatral del largometraje llega ahora a Teatros del Canal, del 17 al 28 de junio. El montaje, dirigido por Javier Hernández-Simón, podrá verse en la Sala Roja Concha Velasco.

Esta propuesta busca trasladar al escenario una historia centrada en las consecuencias del desempleo y la falta de oportunidades, mostrando cómo estas afectan a la vida cotidiana, la autoestima y las relaciones personales. El montaje pone el foco en quienes quedan fuera de los modelos de éxito contemporáneos y en cómo esta exclusión condiciona la identidad y la percepción de uno mismo.

A través de sus personajes, la obra aborda la pérdida de referentes, la fragilidad de las certezas y la dificultad de sostenerse en contextos adversos. 'Los lunes al sol' cuenta con en su reparto con Mónica Asensio, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo, Fernando Cayo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez y Lidia Navarro.

Teatros del Canal

Cómo conseguir entradas para 'Los lunes al sol'

La adaptación teatral de 'Los lunes al sol' se podrá disfrutar en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal entre los días 17 y 28 de junio, de martes a sábados a las 20.00 h, y domingos a las 19.30 h. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste que parte desde los 9 €.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La capital cuenta con una gran variedad de escenarios donde disfrutar de todo tipo de obras de teatro y espectáculos. Actualmente, entre los más destacados se encuentran 'La Noche del Gato Negro' (Teatro Lara); 'El hijo de la cómica' (Teatro Bellas Artes); 'Los Miserables' (Teatro Apolo); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas) o 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar).

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