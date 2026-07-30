Luna & Wanda y La Gelateria Italiana | Helado Luna & Wanda y La Gelateria Italiana

El objetivo es trasladar a un formato frío el sabor y la textura de su producto más conocido

La tarta de queso son, sin duda alguna, el postre del momento. Ya sean obradores que usan recetas tradicionales, con potente sabor a queso, o pastelerías que apuestan por propuestas más creativas, con gustos como pistacho, chocolate blanco o dulce de leche, las 'cheesecakes' están en boca de todos, literal y figuradamente.

Luna & Wanda y La Gelateria Italiana Helado Luna & Wanda y La Gelateria Italiana

Helado con sabor a tarta de queso: el nuevo postre más popular del verano

Y, ahora, en plena ola de calor, qué mejor que apostar por un refrescante helado. Y, mejor aún, si tiene todo el sabor de una de las tartas de queso más populares de todo Madrid. Luna & Wanda, en colaboración con La Gelateria Italiana, lanza ahora un nuevo helado artesanal inspirado en su tarta de queso original.

Esta edición limitada busca trasladar a un formato frío el sabor y la textura de su producto más conocido, con motivo del Día Mundial de la Tarta de Queso. El postre, ya disponible, se vende en tarrinas de 650 ml, con un coste de 19,90 euros. En cuanto a la distribución, se limita a las cuatro tiendas físicas de la marca en la capital, ubicadas en Ferraz, 92; Ponzano, 55; Belén, 2, y Menéndez Pelayo, 45. Los cuatro locales abren de lunes a domingo, de 09.30 a 21.00 h.

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Las mejores tartas de queso que puedes probar en Madrid

El mapa de la capital está repleta de pastelerías donde disfrutar de algunas de las mejores tartas de queso. Entre los establecimientos más destacados se encuentran la pastelería Mallorca; Umikobake; Cheesecake Avenue; Estimar; La Primera; Tatel; Carbón; Treze; Tres por cuatro; Lobito de Mar; Café Comercial; Fismuler o El Hombre Pez.

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