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Una feria para coleccionistas, mercadillos de modelismo y visitas a trenes históricos, entre los mejores planes del verano en este curioso museo de Madrid

La propuesta cultural y de ocio también incluye exposiciones temporales y talleres infantiles

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Veranos en el Museo
Museo del Ferrocarril de Madrid | Veranos en el Museo
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Con el regreso del calor y el verano a Madrid, qué mejor que disfrutar de un refrescante plan cultural. Con opciones como los Refugios Climáticos, los cines al aire libre o la gran variedad de exposiciones, el popular Museo del Ferrocarril se suma a la temporada estival con su propia propuesta cultural y de ocio, que podrá disfrutarse del 1 de julio al 6 de septiembre.

Así será el verano en este curioso museo de Madrid

El museo ha diseñado un amplio y variado programa que combina historia, cine, fotografía, tecnología y juego, consolidándose así como uno de los referentes veraniegos, para disfrutarse en familia o de forma individual a lo largo de las vacaciones. 

La agenda de julio arrancará con la celebración de la Feria de Coleccionismo (4 de julio) y el tradicional Mercadillo de Modelismo Ferroviario (5 de julio), junto a la posibilidad de acceder al interior del Talgo II de 1950, el mítico automotor diésel TER de 1965 o el lujoso coche-restaurante WR-3569 de 1930, a lo largo de los días laborables de este mes.  

Feria de Coleccionismo
Feria de Coleccionismo del Museo del Ferrocarril de MadridFeria de Coleccionismo

Los fines de semana de julio se reservarán para la visita temática 'Delicias, una estación de cine', un itinerario especial que pone en valor el papel de este espacio icónico como plató de cine en diferentes películas españolas y extranjeras, entre las que destacan 'Doctor Zhivago', de David Lean o 'Saben aquell', de David Trueba.

En agosto, la programación tomará un cariz conmemorativo, de lunes a viernes, con la visita temática 'El primer ferrocarril de Madrid cumple ¡175 años!', que propone un viaje por la historia y evolución del tren en Madrid desde 1851 hasta la actualidad. Los fines de semana continuará el recorrido cinematográfico por la estación. Finalmente, septiembre mantiene viva la oferta cultural, hasta el día 6, volviendo a acoger la Feria de Coleccionismo (5 de septiembre) y el Mercadillo de Modelismo Ferroviario (6 de septiembre), junto a las visitas temáticas sobre el cine y el 175 aniversario del primer ferrocarril madrileño.

La programación veraniega también incluye actividades como talleres para los más pequeños, o exposiciones temporales, como son 'La mirada de Wyrsch', con imágenes ferroviarias de los años 50 y 60 del siglo XX realizadas por el fotógrafo suizo Karl Wyrsch, y 'Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe', prorrogada hasta el 30 de septiembre.

Verano en el Museo
Museo del Ferrocarril de MadridVerano en el Museo

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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