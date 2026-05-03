Varios espacios culturales de la capital acogen una gran agenda de actividades, tras reunir a más de 10.000 asistentes en su pasada edición

Comedia, historia, misterio... El mundo del pódcast abarca todo tipo de temas, tan solo hace falta encontrar uno que te pueda apasionar. Ahora, y por quinto año consecutivo, Madrid se convierte en la capital de este tipo de contenido con la celebración de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que sitúa la ciudad en epicentro del audio durante el mes de mayo.

Cita imprescindible del calendario cultural y sonoro en español, el festival reafirma su crecimiento, tras haber reunido a más de 10.000 asistentes en su pasada edición. Esta nueva edición busca dar un paso más, desplegándose a lo largo de todo el mes de mayo en distintas sedes de la ciudad, combinando podcasts en vivo, encuentros profesionales, música y nuevas narrativas en una experiencia única.

Estación Podcast

Así será la nueva edición de Estación Podcast

El grueso de la programación se concentrará entre los días 19 y 23 de mayo en el Espacio Cultural Serrería Belga, sede principal del festival, donde se celebrarán actividades gratuitas y de libre acceso. Igualmente, Estación Podcast se expandirá a otros espacios de la ciudad, como pueden ser el Palacio de la Prensa, CentroCentro, la Sala Galileo Galilei, la Sala Clamores y Siroco Artlab, que acogerán directos y eventos especiales.

El cartel de Estación Podcast 2026 reúne una selección muy representativa del momento actual del podcast en español, combinando algunos de los títulos más consolidados con nuevas propuestas que están marcando el rumbo del sector. El Palacio de la Prensa, convertido edición tras edición en una de las casas de Estación Podcast, acogerá los directos de 'Sofá, manta y crimen'; 'Brutalistas'; 'Pijas Marrones' y 'Carne Cruda'. Por su parte, la Sala Clamores será el escenario de una de las novedades más desenfadadas de esta edición: las sesiones vermú, que reunirán a 'Todo para compartir'; 'Las Auténticas Señoras de la calle Lista' y 'Discos con Voz con Niña Polaca', en un formato más cercano y distendido, también con acceso mediante entrada.

Encabezan la programación en Espacio Cultural de Serrería Belga 'Mimicidios'; 'A cuchillo TV'; 'Greenflags'; 'Rimel y castigo'; 'Con Ribera y Amores'; 'El Cactus Radiozine'; 'Mamarracha Podcast'; 'Me cago vivo'; 'Mesa de Dibujo'; 'Ni tan malas' y 'Simpatía por la industria musical'. La programación se completa con títulos como 'Algo Cambió'; 'Biotopía'; 'Copilotos del fin del mundo' y 'Espíritu de Rock n Roll'. Además, se podrá disfrutar de los directos de 'El Sentido de la Birra' en la Sala Galileo Galilei y 'El Cactus Radiozine', en Siroco Artlab.

Estación Podcast

El festival volverá a tender puentes entre el podcast y la música en directo con una nueva edición de 'Estación Podcast MUSIC', que contará con la presencia de Un pingüino en mi ascensor en la Sala El Sol; TRONKAS!, dentro de Sound Isidro en la Sala Maravillas; la Fiesta NoArt, en la Sala Changó; una nueva entrega de Flow Madrid, con una edición XL en la Sala B con tres invitados especiales y la nueva incorporación del concierto de Ale Ocaña en Intruso Bar.

Estación Podcast también refuerza su compromiso con el impulso al talento emergente con iniciativas como la Podcastón, una maratón de creación sonora dirigida a jóvenes creadores, que se consolida como una de las actividades más destacadas del festival. Como novedad, esta edición presenta la segunda temporada de Podstars, el ciclo impulsado por Estación Podcast para descubrir y acompañar a las nuevas voces del podcasting.

En esta quinta edición, Estación Podcast refuerza su dimensión profesional con una jornada intensiva que tendrá lugar el jueves 21 de mayo en Serrería Belga, consolidándose como un espacio de referencia para el encuentro, el intercambio y la generación de oportunidades en el sector. El programa 'PRO' reunirá a profesionales de la industria del podcasting en una programación que combina mesas redondas, presentaciones y espacios de networking, centrada en los principales retos y tendencias del audio en español, como la monetización, la innovación tecnológica, la integración del vídeo y la internacionalización de contenidos.

Cómo conseguir entradas para Estación Podcast

Las actividades que se celebran en Serrería Belga serán gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo, mientras que el resto de la programación en salas tendrá acceso mediante entrada.

Los mejores pódcast que podéis escuchar ahora mismo

Los pódcast son uno de los pasatiempos más populares de la actualidad. Y entre los más destacados que podéis escuchar en las distintas plataformas de creación de contenido se encuentran 'Amiga date cuenta', con Noelia Ramírez y Begoña Gómez; 'Sastre y Maldonado', con José Luis Sastre y Miguel Maldonado; 'Todopoderosos', con Javier Cansado, Rodrigo Cortés, Juan Gómez-Jurado y Arturo González-Campos o 'Poco se habla!', con Xuso Jones y Ana Brito.

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