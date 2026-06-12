Cada vez queda menos para el regreso del verano. Con el calor, qué mejor que darse un buen chapuzón en las piscinas de Madrid, salir a tomar algo con tus amigos a una agradable terraza, disfrutar de una exposición o buscar los planes más originales, como visitar un mercadillo único, repleto de tesoros artesanos.

© Pop Arq Store

Regresa este mercadillo efímero con creativos productos artesanos

Organizado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Planta Jardín), vuelve Pop Arq Store, un escaparate para los distintos productos creados por sus arquitectos, que van desde mobiliario, iluminación, orfebrería y joyería, hasta bisutería, textil, moda, decoración, marroquinería, complementos, tecnología o gastronomía. Con un enfoque muy personal, cada producto está diseñado, fabricado y vendido por los arquitectos, que en su puesto se dedicarán a explicar a los clientes interesados cómo han creado el artículo.

Cuándo se celebrará la nueva edición de este mercado

Con entrada libre y gratuita, la nueva edición de Pop Arq Store, se celebrará entre los días 13 y 14 de junio, de 11.30 a 21.00 h (sábado), y de 11.30h a 20.00 h (domingo).

Pop Arq Store. Fernando Checa Manrique de Lara

Los mejores mercadillos de Madrid

La capital está repleta de mercadillos para visitar, donde adquirir todo tipo de artículos al mejor precio. Entre los más destacados se encuentran el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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