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Vuelve a Madrid la gran feria de antigüedades, obras de arte y muebles vintage con miles de objetos (y una jornada de puertas abiertas)

La anterior edición contó con la participación de cerca de 80 anticuarios

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
ANTIK Almoneda. IFEMA Madrid
ANTIK Almoneda. IFEMA Madrid
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La Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, conocida por el nombre ANTIK Almoneda regresa para celebrar su edición de primavera, convirtiéndose en un punto de encuentro para coleccionistas, amantes del arte y la decoración. La feria, que reúne diferentes estilos y épocas en un ambiente distendido y bullicioso, ofrece así un gran catálogo de variadas piezas, a precios muy competitivos.

La gran feria de las antigüedades de Madrid: Vuelve Antik Almoneda
Antik Almoneda

Vuelve este evento para los amantes de la decoración y el coleccionismo

La nueva edición de ANTIK Almoneda es el escaparate de miles de objetos y obras de arte desde el siglo XVIII hasta los años 60 y 70, objetos de colección, piezas de la época Art Decó, arqueología, plata, muebles de oficina y jardín, joyas, relojes, cristal, muñecas, moda vintage, complementos y bisutería, mantones, libros, bastones, alfombras, lámparas, militaría, mapas, grabados…

Entre los días 11 y 19 de abril, el recinto ferial de IFEMA Madrid acogerá esta edición de la Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, donde prima la búsqueda de piezas originales, especiales y decorativas, con un mínimo de 50 años de antigüedadEn su 42ª edición, ANTIK Almoneda contó con la participación de cerca de 80 anticuarios, almonedas y galerías de arte.

Cómo conseguir entradas para ANTIK Almoneda

Las entradas generales para la feria ya están disponibles, con un coste que parte desde los seis euros si la adquieres online. Igualmente, podréis disfrutar de una jornada de puertas abiertas, el próximo 14 de abril (previa reserva de entradas). ANTIK Almoneda abre sus puertas de 11.30 a 20.30 h.

Antik Almoneda
Antik AlmonedaAntik Almoneda

Los mejores mercadillos de Madrid

La capital está repleta de mercadillos para visitar, donde adquirir todo tipo de artículos al mejor precio. Entre los más destacados se encuentran el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: Vuelve a Madrid este mercadillo inspirado en los 'déballages' franceses: un parking repleto de muebles, ropa vintage y tesoros a precios muy baratos

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