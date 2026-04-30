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Vuelve el mercado circular y solidario más barato de Madrid con ropa y muebles a partir de 3 €

El objetivo es fomentar la sostenibilidad, en un espacio donde podréis conseguir una gran variedad de artículos por muy bajo coste

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Recumadrid
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Son muchos los lugares en la capital donde renovar tu armario o el 'look' de tu hogar a precios muy competitivos. Ya sean megaoutlets con productos por 10 € o tiendas de segunda mano, una de las opciones más populares son los mercados y mercadillos, donde, semana tras semana, puedes encontrar todo tipo de chollos, ya sea ropa, decoración, muebles o todo tipo de artículos coleccionables, a precios muy competitivos.

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Vuelve este mercado circular a Madrid

El Rastro, el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores o el Mercadillo de Majadahonda son solo algunas de las opciones más populares a las que, durante el mes de mayo, se les sumará una nueva edición del Mercado Circular de Recumadrid, un espacio donde podréis conseguir una gran variedad de artículos por muy bajo coste, entre los que se encuentran productos textiles y voluminosos de segunda mano, a partir de 3 €.

Con entrada libre, el mercado circular se celebrará el próximo sábado 9 de mayo, en horario de 09.00 a 14.00 h, en la nave de la calle Trole, 10 (Puente de Vallecas). El objetivo de este mercado es fomentar la solidaridad y la sostenibilidad y, además, también podréis traer vuestros propios artículos.

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Las mejores tiendas para comprar ropa de segunda mano en Madrid

Las tiendas vintage y de segunda mano están en Madrid. Solo hace falta saber qué locales visitar. Entre las mejores tiendas para comprar ropa de segunda mano en la capital se encuentran Loué, Mucho Vintage, Ojo con el duende, Triolet Vintage, Fresa Ácida Shop, Exótica o el Market Vintage La Industria.

NO TE LO PIERDAS: El centro comercial más grande de Madrid ya tiene fecha de apertura: más de 70.000 metros cuadrados, pistas de pádel y cinco zonas temáticas

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