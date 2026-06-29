Sobre el escenario se pondrá el foco en las historias personales de los candidatos, sus mensajes reivindicativos y las causas sociales que representan

Hasta el 5 de julio, Madrid vuelve a celebrar la fiesta del Orgullo MADO'26 , y lo hace llenando las calles y plazas de la ciudad de una amplia programación de planes, con el objetivo de celebrar y reivindicar la diversidad. Bajo el lema 'Orgullo Ciudadano', distintos puntos de la capital se convierten en los escenarios de todo tipo de actividades, entre las que destaca la 19ª edición de Mr. Gay España.

Mr Gay Pride España Mr Gay Pride España

Una de las grandes voces de la música española, Premio Especial de Mr. Gay España 2026

Este año, la organización entregará su Premio Especial a Paloma San Basilio, una de las grandes voces de la música española y una figura imprescindible de la cultura popular del país. Este galardón reconoce toda una vida sobre los escenarios y una trayectoria artística excepcional que ha marcado la música, el teatro, la televisión y el imaginario sentimental de varias generaciones.

Cantante, actriz, presentadora, escritora y referente escénico, Paloma San Basilio ha construido una carrera única, basada en la emoción, la elegancia, la fuerza interpretativa y una conexión permanente con el público. La entrega de este reconocimiento será uno de los grandes momentos de la Gala Final de Mr. Gay España 2026, cita que se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios y mediáticos del Orgullo en Europa.

Carlos Sanchez Paloma San Basilio

Sobre el escenario de la Gala Final se conocerá al nuevo Mr. Gay España 2026, pero también se pondrá el foco en las historias personales de los candidatos, sus mensajes reivindicativos y las causas sociales que representan.

Cuándo se entregará este galardón especial

La Gala Final de Mr. Gay España 2026 se celebrará el próximo 3 de julio, a partir de las 20.00 h, en la Plaza de España, mientras que la Gran Final arranca a las 22.00 h. Este evento contará con actuaciones musicales e invitados especiales.

Shutterstock Paloma San Basilio

Los mejores conciertos gratuitos confirmados durante el Orgullo

Distintos espacios de la capital se convierten en grandes escenarios para las esperadas actuaciones musicales de MADO'26. A lo largo de varias fechas, podréis disfrutar de los conciertos de artistas y bandas como Kuve, Loic & Mario, LaTorre, Fey, Mon Laferte, Loles León, Klimax, María Cruz, María Parrado, Blanca Paloma, TERE! o Ptazeta, entre otros.

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