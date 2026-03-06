Madrid es un destacado escenario para reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales. Este año, entre muchos otros, pasarán por la capital Bad Bunny, Rosalía, Kanye West, BTS, Bruno Mars o Nathy Peluso, que se suman a la celebración de una gran variedad de festivales, donde pasar una o varias jornadas repletas de ritmo.

Yung Beef

Yung Beef, última incorporación de este nuevo festival de música

Nueva propuesta dedicada a la música urbana, Rivas-Vaciamadrid acogerá la primera edición del festival Subsónico, que llega para hacer ruido, y posicionarse como un espacio pensado para una generación que vive la música, el arte y la creatividad sin etiquetas, apostando por una experiencia real, segura y llena de energía.

Tras cerrar el cartel oficial hace apenas un mes, finalmente un artista más se incorporará al festival: Yung Beef. Recordemos que Subsónico Fest busca mezclar talento emergente y artistas ya consolidados, tanto a nivel local como nacional, con el objetivo de dar visibilidad a quienes están moviendo la escena.

También forman parte del cartel artistas como Hard GZ, uno de los grandes referentes del rap nacional; Sticky M.A., figura clave del 'underground' español; Juicy BAE; Soto Asa; Miranda; Parkineos; Jarfaiter; Israel B; Matasvandals; Gloosito; 8belial; El Bugg; La Blackie; L'haine; L0rna; Xiyo & Fernandezz; Yynestrosa; John Pollõn; Huda; Maritune; Anadie o Al Safir.

Juicy Bae

Cómo conseguir entradas para Subsónico Fest

La primera edición de Subsónico Fest se celebrará en el auditorio Miguel Ríos (Rivas-Vaciamadrid), entre los días 5 y 6 de junio. Las entradas generales para el festival ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 54,90 euros.

