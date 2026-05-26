Desde que Yves Saint Laurent pusiera cuña a las alpargatas planas tradicionales de un taller tradicional, este calzado típico español vive en constante revolución. Ese taller era el de Castañer, fundado en 1927 en Bañolas (Girona). Y desde aquel encuentro en los años 70, la alpargata se ha hecho un más que merecido hueco en el mundo de la moda, pasando de ser un calzado popular a un producto sofisticado. En Castañer, todavía trabajan siguiendo los cánones de la tradición, la artesanía y empleando materiales naturales. De ahí, su ubicación en plena Milla de Oro y su elevado coste.
Dónde está: calle Claudio Coello, 51 (Metro: Serrano)