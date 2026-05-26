Suscríbete
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Toni Pons
Toni Pons | Toni Pons
Toni Pons

Alpargatas en Madrid: dónde comprar el calzado icónico del verano

Las cuñas más bonitas y las alpargatas más cómodas del verano están en estas tiendas (unas centenarias otras recién abiertas) de Madrid

Noelia Santos
Escrito por Noelia Santos
Editora, Time Out Madrid
Colaboradores: María Sanz y María Toro
Publicidad

Alpargatas en Madrid, un clásico de las zapaterías cuando llega el verano (o cuando tienes que ir de boda o hacer una viaje a la playa fuera de temporada). Así que recorremos la ciudad en busca de las mejores alpargaterías de Madrid, esos comercios en los que las cuñas y alpargatas de esparto, yute o cáñamo siguen pisando fuerte, a pesar de los años.

Algunas tiendas tienen más de un siglo (y siempre hay cola en la puerta), otras acaban de abrir, pero todas están abarrotadas de este calzado tan tradicional del que se prendó Yves Saint Lauren en los años 70 consiguendo que la alta costura se rindiera a sus pies. Hacemos un repaso por los mejores sitios de Madrid donde comprar alpargatas.

RECOMENDADO: Echa un vistazo a las tiendas más bonitas de Madrid (mirar es gratis)

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Dónde comprar alpargatas en Madrid

Castañer

  • Tiendas
  • Zapatos
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
Castañer
Castañer
Castañer

Desde que Yves Saint Laurent pusiera cuña a las alpargatas planas tradicionales de un taller tradicional, este calzado típico español vive en constante revolución. Ese taller era el de Castañer, fundado en 1927 en Bañolas (Girona). Y desde aquel encuentro en los años 70, la alpargata se ha hecho un más que merecido hueco en el mundo de la moda, pasando de ser un calzado popular a un producto sofisticado. En Castañer, todavía trabajan siguiendo los cánones de la tradición, la artesanía y empleando materiales naturales. De ahí, su ubicación en plena Milla de Oro y su elevado coste. 

Dónde está: calle Claudio Coello, 51 (Metro: Serrano)

Leer más

YACARE

  • Tiendas
  • Goya
YACARE
YACARE
Yacare.

Llevan más de 50 años en el oficio y eso se nota en su producto. Yacare nació en un pequeño pueblo de Valencia en 1970 de la mano de la familia García como fruto de su pasión por el calzado. Del pequeño pueblo pasó a ser "La Tienda de Valencia" cuando saltaron a la gran ciudad y, desde hace unos años, cuentan con un establecimiento en Madrid que os encantará si lo que buscáis son productos 'made in Spain' únicos. Bolsos, zapatos y, por supuesto, alpargatas.

Dónde está: calle de Ayala, 23 (Metro: Serrano)

Leer más
Publicidad

Casa Hernanz

  • Tiendas
  • Zapatos
  • La Latina
Casa Hernanz
Casa Hernanz
© Time Out Madrid

Justo cuando los días empiezan a ser más calurosos en la capital, arrancan las largas colas para comprar un par (o los que sean) de alpargatas en esta mítica zapatería de la calle Toledo, a un paso de la plaza Mayor (de ahí el éxito entre los turistas). Se fundó en 1845 y ya van por la quinta generación de propietarios de la misma familia. Si buscáis alpargatas clásicas, aquí las tienen ("las planas de yute y lona arrasan"). Si preferís modelos algo más actuales (como las sneaker de cuña), también. Que la tienda sea del siglo XIX no significa que no esté a la vanguardia de las modas del XXI.

Dónde está: calle de Toledo, 18 (Metro: Tirso de Molina y Sol)

Leer más

Alpargatas Toni Pons

  • Tiendas
  • Zapatos
  • Sol
Alpargatas Toni Pons
Alpargatas Toni Pons
Toni Pons

Esta marca tiene su origen en un pequeño pueblo de Girona, donde en 1946 nació la primera fábrica de las tradicionales espardeñas. La tercera generación ha expandido su marca y colecciones por todo el mundo y en esta tienda de alpargatas en Madrid, su segunda en la ciudad, ofrecen una amplia selección de sus diferentes colecciones. Hechas con métodos tradicionales y artesanos y con materiales sostenibles, hay tanto para hombre, como mujer y niño, más clásicas, modernas, veganas, de novia, planas, de cuña, plataforma...

Dónde está: calle Mayor, 37 (Metro: Sol)

Leer más
Publicidad

Casa Díez

Casa Díez
Casa Díez
Calzado Díez

Abrieron sus puertas en España en 1975, aunque en Argentina ya llevaban operativos desde 1949. De hecho, es más que probable que hayas pasado por delante de su escaparate en algún paseo distraído por la calle del Carmen, donde llevan desde que llegaron a nuestro país. En sus estanterías, calzado tanto para hombre como para mujer (botas, zapatos, botines, sneakers…) y cuando el buen tiempo empieza a asomar, por supuesto, alpargatas. Muchos modelos de alpargata: de encaje, de esparto, de tiras elásticas, de lona, de punto…

Dónde está: calle del Carmen, 18 (Metro: Callao o Sol)

Alpargatus

  • Tiendas
  • Zapatos
  • Sol
Alpargatus
Alpargatus
Alpargatus

Este no es un sitio con solera, pero precisamente su apertura confirma que la alpargata no pasa de moda. Se trata de una cadena de tiendas especializada en alpargatas tradicionales, hechas a mano en España por las mismas manos expertas que llevan años haciéndolas. Con yute, trenzadas a mano y cosidas una a una. Estas alpargatas nos gustan porque son algo de siempre, porque su calidad es garantía de saber que caminas llevando un buen calzado y porque han sido elaboradas cerca de casa y con mimo.

Dónde está: varias localizaciones

Leer más
Publicidad

Unisa

  • Tiendas
  • Goya
Unisa
Unisa
Unisa.

Marca de calzado española conocida por sus productos que, hechos a mano, son famosos por su comodidad y la calidad de los materiales empleados en su elaboración. Bolsos, sandalias, sombreros, zapatos… y sí, por supuesto, alpargatas con distintos modelos. Las encontrarás de pala-talón, de punta fina, de cuña bordada, de cuña baja y alta, con cordones, con adorno, de rejilla, destalonada… y producidas con diferentes materiales (ante, piel metalizada, tejido bordado, ecolino…). Además de poder escoger entre muchos y variados colores.

Dónde está: diversas localizaciones

Leer más

Casa Vega

  • Tiendas
  • Zapatos
  • La Latina
Casa Vega
Casa Vega
Casa Vega

Otro de los comercios históricos de Madrid. Una alpargatería abierta en 1860 como tienda especializada en aperos de labranza y cordelería y que consiguió sobrevivir a los años de escasez y a la Guerra Civil española. Más de 150 años después, y con un rediseño de lo más apetecible y mediterráneo (inspirado en el comercio antiguo, a rayas y cuadros en tonos rojos y crema), hoy es una de las tiendas más bonitas de Madrid, y una de las direcciones imprescindibles para comprar alpargatas tradicionales con un pie puesto en la actualidad: modelos de diseño cosmopolita para looks totalmente atemporales. Y, como dice la actual propiedad, "con absoluto respeto al medioambiente, cuidando al máximo la producción y el comercio justo".

Dónde: calle de Toledo, 57 (Metro: La Latina)

Leer más
Publicidad

La Alpargatería

  • Tiendas
  • Zapatos
  • Chamberí
La Alpargatería
La Alpargatería
La Alpargatería

El escaparate de esta tienda veterana del barrio de Chamberí no deja lugar a dudas de lo que se vende en su interior: alpargatas de todo tipo, desde las clásicas planas a las cuñas última tendencia. Y bailarinas, venecianas, merceditas, slippers, y hasta zapatillas de loneta para niños. Y así llevan desde finales de los años 80, ofreciendo diseños que cualquiera querría lucir en sus pies. 

Dónde está: calle de García Paredes, 74 (Metro: Gregorio Marañón)

Leer más

Antigua Casa Crespo

  • Tiendas
  • Zapatos
  • Malasaña
Antigua Casa Crespo
Antigua Casa Crespo
©Antigua Casa Crespo

Más de siglo y medio lleva operando una de las alpargaterías más tradicionales de Madrid, un clásico entre los clásicos que, cuatro generaciones después, sigue manteniendo una legión de fans. Su fama le viene de hace tiempo: traspasó las fronteras regionales en los años 70 tras introducir una revolución en las alpargatas de aquel entonces, la incorporación del color. Desde entonces no falta clientela para este popular y céntrico negocio de alpargatas, que cuenta entre sus clientes a la mismísima Reina Sofía y conserva a la perfección su esencia antigua y familiar.

Dónde está: calle Divino Pastor, 29 (Metro: Tribunal)

Leer más
Mostrar másLoading animation
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.