Time Out dice

El panorama artístico de Barcelona y L’Hospitalet hierve por la 15ª edición de Art Nou, el festival de arte emergente que pone en contacto a los jóvenes artistas, el mercado del arte y las galerías, y ofrece al público exposiciones gratuitas de todo tipo.

La programación se desplegará en 22 galerías de arte, 5 instituciones culturales y 22 espacios independientes de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, donde se podrá ver el trabajo de más de 110 artistas emergentes gracias a un extenso programa de actividades como performances, proyecciones y acciones en galerías, entre otras.

Como siempre, los artistas contemporáneos apuestan por lo que preocupa a la sociedad ahora mismo. No es de extrañar que algunas de las exposiciones aborden temáticas como la identidad, la ecología, la diáspora, la realidad multiespecie o la salud mental, que reflejan la pluralidad de ambas ciudades y su tejido creativo.

El cierre del festival será el 3 de septiembre en La Capella, donde el público podrá disfrutar de una performance de la artista Alicia Val, organizada en colaboración con Club9.

Entre las exposiciones programadas, hay una muestra de la fotógrafa Marta Mas en la Galería H2O, donde explora la herencia generacional y la salud mental a partir de los diarios de su abuela. Por su parte, la Fundación Úniques reflexiona con Generació Úniques 2026: L'arxiu de la memòria volàtil sobre cómo los instantes vividos se convierten en memoria y objetos físicos. Más hacia el terreno onírico, Aura Roig transforma Prats Nogueras Blanchard con The worms are starting to move, un ecosistema post-surrealista de realidades fragmentadas. En un tono mucho más visceral, la galería Bombon Projects acoge a Roc Jou Morales (Rojuu) con un formato de diario personal, íntimo y rompedor. Finalmente, en la Escat Gallery, Vivian Alarcón completa la selección con Aude Ardere, una muestra donde utiliza materiales orgánicos y vidrio para intentar dar forma física a elementos invisibles como las emociones, la memoria y las vibraciones propias de la vida.

En cuanto a la programación de actividades, el festival Art Nou destaca por las visitas guiadas y recorridos que, bajo el nombre RUTAS ART NOU 2026, permiten conocer los espacios del festival y las exposiciones, a menudo con la compañía de los propios artistas. Además, habrá múltiples acciones artísticas en vivo y performances a cargo de artistas como Vivian Alarcón, Hina Vagina, y María Masot y Enrique O. Romero, así como encuentros informales y charlas de artista en los que el público podrá conocer a los creadores de cerca, como Ilse Kind o Ece Haskan. Por otro lado, las galerías ofrecerán "activaciones" de las exposiciones (que pueden incluir teatro o colaboraciones con otras entidades como La Cuarta Piel y Caterina Miralles), así como lecturas performativas y conversaciones colectivas. Ah, y el programa también incluye sesiones participativas para que el público se involucre creativamente, como es el caso de la sesión de pintura 'Paint Without Fear' con Jet Snaith.