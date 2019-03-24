Barcelona

Ale&Hop (CERRADO)

  • Bares y pubs | Cervecerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 1 de 4
Escrito por Albert & Dúnia Riera
Time Out dice

El paraíso de la cerveza en Sant Pere se dice Ale & Hop. Si deseáis practicar el birrismo de calidad, ¡id! Se repliegan fans de esta bebida en su versión artesana, buena señal. Tienen diez tiradores de cerveza artesana de todo el mundo que van cambiando a menudo. Esto es devoción por la birra bien hecha. Por tanto, abstenerse los tiquismiquis porque aquí se gasta calidad y ¡hay que estar predispuesto a saberla apreciar! Si entráis, dejaos aconsejar y veréis como es fácil disfrutar de una buena bebida elaborada artesanalmente. Descubriréis grandes perlas que harán que no deseéis volver nunca más a tomar el zumo de cebada convencional. Para hacer almohada, tienen hamburguesas y tapas vegetarianas y veganas que ¡serán tu salvación!

Dirección
Basses de Sant Pere, 10 bis
Born-Ribera
Barcelona
08003
Transporte
Arc de Triomf (M: L1)
Precio
Menos de 20 €
