Bar Bocata
Foto: Bar Bocata | Bar Bocata

Reseña

Bar Bocata

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Time Out dice

Bar Bocata 1

Sin duda, fue abrir en 2024 y triunfar. El Bocata, en Travessera de Gràcia esquina Balmes, se convirtió en un local de moda en tiempo récord. Aires retro, azulejos de época, barra larga detrás de la cual se adivina la cocina, bocadillos finos, desayunos de tenedor, plato del día al mediodía (15,50 euros) y cenas basadas en platillos clásicos reinventados. La estrella es su pincho de tortilla extra jugosa, pero ojo: los macarrones y el capipota también merecen una ovación. La diversión en sus tardeos y pop-ups está garantizada. El ambiente es joven y efervescente, y entre la clientela se mezclan caras conocidas de la farándula, influencers e incluso algún jugador del Barça. El equipo es de primera división: Quim Crespo y Oriol Fernández en la dirección, Sofía Roda en la sala y Lucas Urmeneta en la cocina. 

Trav. de Gràcia, 86 (Sarrià-Sant Gervasi)

Bar Bocata 2

Y como en el fútbol, el segundo gol no tardó en llegar. A principios de 2026 abrieron su segundo local en la Diagonal, cerquita de la Casa de les Punxes. Doble éxito: misma fórmula ganadora, misma calidad, y un nuevo punto de encuentro para los forofos de los bocatas bien hechos, los platillos creativos y el buen ambiente.  

 Av. Diagonal, 343 (Eixample Dret) 

Detalles

Dirección
Travessera de Gràcia, 86
Barcelona
08006
Transporte
M: Diagonal (L3 y L5)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu. de 8.30 a 17 h. De ma. a sá. de 8.30 a 17 h y de 18 a 0.30 h
