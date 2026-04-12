Bar Bodega Juan Carlos

Time Out dice

Es exactamente esto: una bodega abierta a finales de los años 60 que ha permanecido impermeable a las modas, al turismo y a las gildas a 5 euros. Un lugar delicioso, conservado por su dueño como un facsímil, con botas de vino a granel, tragaperras y precios de antes de los JJOO. ¡Cervezas a poco más de 1 euro! ¡Ensaladilla rusa buenísima a 3!

Os sentaréis en una barra que rehúye la nostalgia deliberada: esta bodega sencillamente ha atravesado las décadas en buena forma. Y disfrutaréis de un aperitivo espléndido a base de gildas de aceitunas grandes y conservas bien combinadas, ensaladilla rusa y patatas chips que saben a infancia, antes de que conceptos como vermutería, croqueta de pato a la pekinesa y tortilla de patatas de influenciador corrompieran nuestra vida y nuestro vermut.