Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Bar Bodega Juan Carlos
    Foto: Time Out Barcelona | Bar Bodega Juan Carlos
    PreviousNext
    /2
  2. Bar Bodega Juan Carlos
    Foto: Time Out Barcelona | Bar Bodega Juan Carlos
    PreviousNext
    /2

Reseña

Bar Bodega Juan Carlos

5 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bodegas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Publicidad

Time Out dice

Es exactamente esto: una bodega abierta a finales de los años 60 que ha permanecido impermeable a las modas, al turismo y a las gildas a 5 euros. Un lugar delicioso, conservado por su dueño como un facsímil, con botas de vino a granel, tragaperras y precios de antes de los JJOO. ¡Cervezas a poco más de 1 euro! ¡Ensaladilla rusa buenísima a 3!

Os sentaréis en una barra que rehúye la nostalgia deliberada: esta bodega sencillamente ha atravesado las décadas en buena forma. Y disfrutaréis de un aperitivo espléndido a base de gildas de aceitunas grandes y conservas bien combinadas, ensaladilla rusa y patatas chips que saben a infancia, antes de que conceptos como vermutería, croqueta de pato a la pekinesa y tortilla de patatas de influenciador corrompieran nuestra vida y nuestro vermut.

Detalles

Dirección
Castelao, 28
L'Hospitalet de Llobregat
08902
Transporte
M: Santa Eulàlia
Horas de apertura
Lu. a Vi. de 7:30 a 20:30 h. Sá. y Do. de 8:30 a 15 h.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.