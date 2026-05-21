Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Bar Casa Miguel
Foto: Bar Casa Miguel | Bar Casa Miguel

Bar Casa Miguel

  • Bares y pubs
  • Horta - Guinardó
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
Publicidad

Time Out dice

Cocinan buenas tapas y platos generosos desde una barra muy pequeña que defiende las recetas caseras. El servicio amable y cercano, con precios de los de antes, destaca especialmente en el menú del día. Los clásicos de los años 80 y 90, que aparecen escritos a mano en la pizarra de la entrada, incluyen cócteles de gambas, canelones, huevos rellenos, carnes guisadas y albóndigas.

Los emplatados, alejados de la dictadura estética de las redes sociales, son desordenados, desbordantes y generosos. Los postres también siguen la línea tradicional con flanes artesanos y fritos, arroz con leche y buñuelos rellenos de crema, todo muy cercano, antiguo y fantástico.

Aquí se viene a celebrar la vida y a hablar alto; el ruido forma parte del encanto.

Detalles

Dirección
Passatge de Vila i Rosell, 12
Barcelona
08032
Transporte
M: Horta (L5)
Horas de apertura
De lu. a vi. de 9.30 a 23 h. Sá. y do. de 9.30 a 24 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.