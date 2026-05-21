Time Out dice

Cocinan buenas tapas y platos generosos desde una barra muy pequeña que defiende las recetas caseras. El servicio amable y cercano, con precios de los de antes, destaca especialmente en el menú del día. Los clásicos de los años 80 y 90, que aparecen escritos a mano en la pizarra de la entrada, incluyen cócteles de gambas, canelones, huevos rellenos, carnes guisadas y albóndigas.

Los emplatados, alejados de la dictadura estética de las redes sociales, son desordenados, desbordantes y generosos. Los postres también siguen la línea tradicional con flanes artesanos y fritos, arroz con leche y buñuelos rellenos de crema, todo muy cercano, antiguo y fantástico.

Aquí se viene a celebrar la vida y a hablar alto; el ruido forma parte del encanto.