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Barcelona

Bar Ciencias
Foto: Bar Ciencias | Bar Ciencias

Bar Ciencias

  • Bares y pubs
  • Horta - Guinardó
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

Dicen que los callos picantes con garbanzos del Bar Ciencias desaparecen en cuanto se cocinan. Y es que este bar de barrio no necesita mucha publicidad para agotar existencias. Lo que nunca faltará, sin embargo, es el jamón de Jabugo, una de las insignias de un establecimiento que exhibe jugosas patas de este animal justo en la entrada.

También ofrecen embutidos de distintas comunidades españolas, como el chorizo picante de León o la chistorra de Navarra. La fiesta del embutido no termina nunca: chorizo de jabalí y de ciervo, morcilla achorizada, bull blanco, longaniza…

Hay que tener en cuenta que los famosos callos, cocinados por su suegra, solo se sirven los jueves.

Detalles

Dirección
Ciències, 3
Barcelona
08032
Transporte
M: Horta (L5)
Horas de apertura
De dl. a ds. de 8 a 15 h i de 19 a 22 h
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