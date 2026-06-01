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  1. Bar La Central
    Foto: Maria Dias | Bar La Central
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Decameron Bar de La Central

  • Bares y pubs | Cafeterías
  • El Raval
  • precio 2 de 4
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Satanás está en la capilla. No, no es una canción de Slayer, sino una frase literal: el equipo de Baldomero gestiona el bar-cafetería de la librería La Central, en los jardines de la Casa de la Misericòrdia. Y no es un espacio cualquiera: Decameron cuenta con un jardín interior dividido en dos partes. Una es el patio principal, una fantasía gótica con palmeras, troncos nudosos y naranjos, adoquines y baldosas centenarias.

La otra es un patio colindante con el antiguo orfanato de las Hermanitas de la Caridad. Un espacio de calma monacal a un minuto de La Rambla, donde el turista —pero sobre todo el vecino, cliente de la librería— podrá tomar un café, un bocadillo o una copa de vino entre las 10 y las 20.30 h, y quedarse todo el tiempo que quiera. Se puede acceder tanto desde la calle Elisabets como desde la sección de gastronomía de La Central.

Aquí podrás desayunar, tomar el vermut o merendar: bollería, pastelería, chapatas, bocadillos a la plancha, tapas y un par de ensaladas y tortillas. El café, por supuesto, es de especialidad.

Los perros son bienvenidos. No aceptan reservas.

Detalles

Dirección
Elisabets, 6
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Liceu (M: L3), Universitat (M: L1, L2)
Precio
Horas de apertura
De lu. a sá. de 10 a 20.30 h
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