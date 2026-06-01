Time Out dice

Satanás está en la capilla. No, no es una canción de Slayer, sino una frase literal: el equipo de Baldomero gestiona el bar-cafetería de la librería La Central, en los jardines de la Casa de la Misericòrdia. Y no es un espacio cualquiera: Decameron cuenta con un jardín interior dividido en dos partes. Una es el patio principal, una fantasía gótica con palmeras, troncos nudosos y naranjos, adoquines y baldosas centenarias.

La otra es un patio colindante con el antiguo orfanato de las Hermanitas de la Caridad. Un espacio de calma monacal a un minuto de La Rambla, donde el turista —pero sobre todo el vecino, cliente de la librería— podrá tomar un café, un bocadillo o una copa de vino entre las 10 y las 20.30 h, y quedarse todo el tiempo que quiera. Se puede acceder tanto desde la calle Elisabets como desde la sección de gastronomía de La Central.

Aquí podrás desayunar, tomar el vermut o merendar: bollería, pastelería, chapatas, bocadillos a la plancha, tapas y un par de ensaladas y tortillas. El café, por supuesto, es de especialidad.

Los perros son bienvenidos. No aceptan reservas.