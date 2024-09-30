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Barcelona

Plat i copa de Bar El Pepino
Foto: Bar El Pepino | Bar El Pepino

Reseña

Bar El Pepino

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

Esta trattoria contemporánea se ha convertido en uno de los grandes referentes de vinos naturales en Gràcia. Entrar es aprender mucho sobre esta bebida, gracias a una selección bien viajera que recorre diferentes geografías en busca de los mejores vinos libres. También aman las verduras estacionales y ecológicas, los agricultores y productores con proyectos que inspiren y los ingredientes naturales y sostenibles, como demuestra el hecho de que detallen, en cada receta, de dónde procede cada uno de los productos. En la carta, destacan platos pictóricos italo-catalanes que cambian regularmente, como las gambas rojas con espuma de yogur, el bikini de mejilla con queso Fontina DOP y el bistec tartar con carne de Cal Tomàs y guindilla de Puig Bolets.

Detalles

Dirección
Tordera, 33
Barcelona
Barcelona
08012
Transporte
Verdaguer (M: L4, L5)
Precio
Horas de apertura
De lu. a vi. de 20 a 1 h. Sá. de 13 a 16 h y de 20 a 1 h
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