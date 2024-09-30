Bar El Pepino

Time Out dice

Esta trattoria contemporánea se ha convertido en uno de los grandes referentes de vinos naturales en Gràcia. Entrar es aprender mucho sobre esta bebida, gracias a una selección bien viajera que recorre diferentes geografías en busca de los mejores vinos libres. También aman las verduras estacionales y ecológicas, los agricultores y productores con proyectos que inspiren y los ingredientes naturales y sostenibles, como demuestra el hecho de que detallen, en cada receta, de dónde procede cada uno de los productos. En la carta, destacan platos pictóricos italo-catalanes que cambian regularmente, como las gambas rojas con espuma de yogur, el bikini de mejilla con queso Fontina DOP y el bistec tartar con carne de Cal Tomàs y guindilla de Puig Bolets.