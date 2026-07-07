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Bar La Mànega
Foto: Bar La Mànega | Bar La Mànega

Bar La Mànega

  • Bares y pubs
  • El Clot
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

La Mànega es uno de los bares más queridos de El Clot, un negocio familiar que ya suma tres generaciones y que hoy lidera Esteve Abell, recogiendo el testigo de un proyecto que inició su abuela y que su madre consolidó durante décadas. Su clientela es, sobre todo, la del barrio, con vecinos y vecinas que vuelven día tras día y con quienes el trato es tan cercano que casi todo el mundo se conoce por su nombre.

Su cocina es la de siempre: recetas tradicionales elaboradas con productos frescos de mercado y de temporada. Entre sus imprescindibles destacan los callos con cap i pota, cuatro o cinco variedades de tortilla y unos caracoles con un punto picante que cuentan con numerosos adeptos. La carta de bocadillos es muy completa, con opciones para todos los gustos y precios que oscilan entre los 5 y los 9 euros.

Y si todavía os faltan motivos para acercaros, siempre podéis aprovechar la terraza para disfrutar de un buen desayuno, un vermú o una comida al aire libre.

Detalles

Dirección
Mercat del Clot
Plaça del Mercat, 26
Barcelona
08018
Transporte
M: Clot (L1, L3)
Precio
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