Time Out dice

La Mànega es uno de los bares más queridos de El Clot, un negocio familiar que ya suma tres generaciones y que hoy lidera Esteve Abell, recogiendo el testigo de un proyecto que inició su abuela y que su madre consolidó durante décadas. Su clientela es, sobre todo, la del barrio, con vecinos y vecinas que vuelven día tras día y con quienes el trato es tan cercano que casi todo el mundo se conoce por su nombre.

Su cocina es la de siempre: recetas tradicionales elaboradas con productos frescos de mercado y de temporada. Entre sus imprescindibles destacan los callos con cap i pota, cuatro o cinco variedades de tortilla y unos caracoles con un punto picante que cuentan con numerosos adeptos. La carta de bocadillos es muy completa, con opciones para todos los gustos y precios que oscilan entre los 5 y los 9 euros.

Y si todavía os faltan motivos para acercaros, siempre podéis aprovechar la terraza para disfrutar de un buen desayuno, un vermú o una comida al aire libre.